Su iniziativa di PRC, alcune decine di comunisti di Ravenna si sono ritrovati oggi giovedì 21 gennaio, in Piazza della Repubblica a Mezzano, per ricordare la nascita del Partito Comunista a Livorno il 21 gennaio del 1921 e per ricordare anche che nel gennaio del 1921, nel Teatro Italia, a Mezzano, si riunivano gli “sfruttati” della provincia di Ravenna – sull’esempio di quanto era accaduto a Livorno con Gramsci, Scoccimarro, Bordiga – per dare vita al Partito Comunista d’Italia a livello locale.

La manifestazione è stata organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista di Ravenna e vi hanno aderito ANPI Provinciale, Potere al Popolo di Ravenna, PCI di Ravenna, Rete Antifascista di Ravenna, Associazione di Amicizia Italia-Cuba Circolo di Ravenna “Vilma Espin” e Collettivo Studenti Antifascisti “Walter Rossi”.