Francolini (Pri-Cervia Domani): “Bene pista ciclabile della SP.254, tratto Forlì-Cervia, ma necessario mettere in sicurezza anche sede stradale”

“Apprezziamo la risposta data alla nostra interpellanza – scrive in una nota ufficiale Tiziano Francolini, Consigliere Comunale PRI – Cervia Domani – al Sindaco di Cervia, concernente “l’adeguamento e messa in sicurezza della sede stradale e della pista ciclabile della SP.254, tratto Forlì – Cervia”. È lo stesso Assessore Enrico Mazzolani a dare atto che, anche a seguito di questa nostra iniziativa, si è avviato un percorso finalizzato a delineare un quadro tecnico e politico il più esaustivo possibile.”

“Infatti, in un incontro tra il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il nostro omologo Massimo Medri e il dirigente del settore programmazione e gestione del territorio ing. Daniele Capitani, si è cercato di condividere un percorso da avviare con le Provincie di Forlì – Cesena e Ravenna e con la regione Emilia Romagna per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento fra Forlì e Cervia, il cui itinerario attraverserà la salina completando gli interventi in programmazione nella stessa area. Interventi – aggiungono dal PRI – Cervia Domani – che, oltre a consentire ai tanti appassionati della bicicletta di percorrere in sicurezza il tratto in oggetto, andranno a valorizzare ulteriormente le saline, da sempre meta di numerosi appassionati che sostano ad ammirare la bellezza e unicità di questo scenario.”

“L’auspicio nostro è che, in concomitanza con la realizzazione della pista ciclabile il progetto preveda l’adeguamento della sede stradale di questa fondamentale via di comunicazione che gode dell’approccio di ben due caselli autostradali, quelli di Cesena Nord e di Forlì oltre al collegamento con la E45 a Casemurate. Alludiamo – continua Francolini – alla realizzazione di adeguati spazi, in totale sicurezza, onde consentire a chi percorre l’arteria, di osservare e fotografare in tranquillità la ricca e variegata fauna che popola le nostre saline.”

“Mentre siamo orgogliosi del nostro contributo per il decisivo impulso alla soluzione di questo importante progetto sollecitato da anni, esprimiamo apprezzamento per il fatto che anche il Sindaco di Forlì abbia condiviso i contenuti della nostra interpellanza a mio nome, a testimonianza che le buone proposte conducono sempre a soluzioni condivise, a superamento di campanilismi e vedute politiche diverse. Concludiamo, auspichiamo che l’intervento possa realizzarsi in tempi ragionevoli, data l’impatto che ci si attende sia in termini di sicurezza che di valorizzazione turistica” conclude Tiziano Francolini.