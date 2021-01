Lugo. Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sindaco Ranalli invita onorevole Fiano al consiglio comunale

Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ha pubblicamente invitato l’onorevole Emanuele Fiano al consiglio comunale del 28 gennaio. Nella giornata del 22 gennaio, dopo aver condiviso l’invito con la presidente Marta Garuffi, Ranalli ha infatti contattato Fiano poiché, nel consiglio comunale venturo, sarà conferita la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

“Penso che Emanuele Fiano, con la sua storia che ha visto la sua famiglia fortemente segnata dalle persecuzioni del nazifascismo, sia la persona più giusta per ricordare il Giorno della Memoria” -dichiara Ranalli, aggiungendo- “Per questo sono molto felice che abbia accettato il nostro invito e lo ringrazio a nome di tutta la comunità, che sono certo lo ascolterà nel corso della seduta con molto interesse.

Quest’anno la Città di Lugo legherà il suo nome a quello di una donna straordinaria, che ha subito le violenze del nazifascismo ma non ha mai smesso di lottare per la libertà e la legalità: Liliana Segre. Per noi non può che essere un onore”.