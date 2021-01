Amministrative di Ravenna. Gardin: la Lega perno della coalizione di centrodestra, giusto parlare con liste civiche ma non accettiamo diktat

“La campagna elettorale 2021 sarà molto diversa rispetto a quella del 2016, tuttavia occorrerà necessariamente ripartire dall’esperienza maturata nel 2016 per avviare una riflessione costruttiva e propositiva che porti all’individuazione di una candidatura condivisa dal centrodestra e che, soprattutto, si dimostri vincente”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Ravenna, Samantha Gardin, entra nel dibattito elettorale per le amministrative di Ravenna dopo la prima riunione a 4 di ieri con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista per Ravenna.

“La Lega sarà necessariamente il perno di una coalizione di centro-destra aperta al dialogo con le liste civiche, soprattutto con quelle che negli ultimi 5 anni hanno dimostrato capacità di dialogo e mediazione e grande propositività rispetto alle sfide che il territorio si è trovato a dover fronteggiare – continua Gardin – La Lista CambieRà e il suo consigliere Samantha Tardi hanno sempre tenuto questa posizione, decidendo di volta in vola, in grande autonomia, il proprio voto ma non hanno mai imposto diktat o cercato di dividere la coalizione. Diverso il discorso per la Lista La Pigna, che, invece, punta a imporre dei paletti alla coalizione e talvolta, addirittura, non ha lesinato attacchi personali ai singoli consiglieri, cercando di imporre le regole del gioco alle forze alleate.”

“Ripeto: le prossime elezioni si svolgeranno in un clima molto diverso rispetto a quello del 2016, pertanto occorre ripartire dagli errori commessi a quell’epoca e lavorare a una coalizione che sia composta da persone serie e costruttive, onde scongiurare abbandoni dell’ultimo minuto come invece accaduto 5 anni fa” conclude Samantha Gardin.