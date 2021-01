Cambiano gli orari per il transito dei pescherecci al poligono di Casal Borsetti

Cambiamenti in vista per il poligono militare di addestramento “Foce Reno” a Casal Borsetti, in provincia di Ravenna. A seguito dell’interlocuzione tra le Forze armate italiane e la Regione sono stati ridotti i divieti di navigazione per venire incontro alle esigenze del settore della pesca e ad altre attività civili. In particolare gli stop al passaggio dei mezzi navali civili (tra cui i pescherecci) nelle giornate di martedì e venerdì scatteranno alle ore 9 e non più, come ora, alle ore 8. Invariati, invece, gli orari nelle altre giornate.

Lo ha comunicato l’assessore Barbara Lori che, nel corso della commissione Economia presieduta da Manuela Rontini, ha risposto a un’interrogazione del consigliere Marco Fabbri (Pd) che chiedeva spiegazioni (e interventi) al riguardo dei limiti che la presenza dell’insediamento militare comporta all’attività di pesca su un tratto di costa tra le province di Ravenna e Ferrara.

Nel suo intervento Lori ha sottolineato come l’obiettivo della Regione sia quello di lavorare a un nuovo accordo con le Forze armate in modo da migliorare ancora le norme, venendo incontro alle esigenze del settore ittico. Alla luce delle parole dell’assessore, Fabbri si è detto soddisfatto, sottolineando in particolare come continuerà a monitorare e a lavorare sul tema.