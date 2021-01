I lavori del consiglio comunale di Ravenna: 4 ordini del giorno su temi della sanità approvati all’unanimità e uno respinto  

Nella seduta di ieri, 26 gennaio, (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) il consiglio comunale di Ravenna ha discusso cinque ordini del giorno sui temi della sanità ravennate di cui quattro sono stati approvati e uno è stato respinto.

“Per agevolare la presenza di ambulatori dei medici di medicina generale su tutto il territorio comunale di Ravenna” e “Per agevolare i pagamenti relativi ai servizi forniti da Ausl Romagna su tutto il territorio comunale di Ravenna”, presentati da Marco Frati (Pd) e sottoscritti da Chiara Francesconi, capogruppo Pri, Michele Casadio, capogruppo Italia Viva, Mariella Mantovani capogruppo Articolo 1- Mdp, Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna, Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna: approvati all’unanimità.

“L’amministrazione comunale si impegni in ordine al potenziamento del pronto soccorso e dei reparti dell’ospedale e per una migliore organizzazione strutturale della sanità ravennate a partire dalla medicina territoriale”, presentato da Nicola Pompignoli (Lega nord) e dai consiglieri di minoranza Alberto Ancarani (Forza Italia), Samantha Tardi (CambieRà), Veronica Verlicchi (La Pigna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Massimiliano Alberghini (gruppo Alberghini), Samantha Gardin, Gianfilippo Nicola Rolando e Learco Vittorio Tavoni (Lega nord): respinto con 20 voti contrari (gruppi di maggioranza), 6 favorevoli (Forza Italia, La Pigna, Lega nord, Lista per Ravenna), 2 astenuti (consigliere Maiolini del gruppo Misto e Ravenna in Comune).

“L’importanza di tutte le figure sanitarie per combattere il covid”presentato da Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna: approvato all’unanimità.

“Per una nuova sanità ravennate”, presentato da Alessandro Barattoni, Fabio Sbaraglia, capogruppo Partito democratico, Daniele Perini, capogruppo “Ama Ravenna”, Mariella Mantovani capogruppo Articolo 1- Mdp, Chiara Francesconi, capogruppo Pri, Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna, Michele Casadio, capogruppo “Italia Viva”: approvato all’unanimità.

Sono intervenuti: Alberto Ancarani (Forza Italia), Chiara Francesconi (Pri), Daniele Perini (Ama Ravenna), Marco Maiolini (gruppo Misto), Samantha Tardi (CambieRà), Mariella Mantovani (Articolo 1- Mdp), Andrea Vasi (Pri), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Emanuele Panizza (gruppo Misto), Nicola Pompignoli (Lega nord), Alessandro Barattoni (Pd).