Pd Lugo su Giornata della Memoria: “Rinnovare impegno quotidiano per non raggiungere più quell’abisso”

“Il giorno della Memoria – scrivono in una nota dal Pd di Lugo – non deve solo mantenere vivo il ricordo degli orrori di cui l’umanità si è macchiata, ma ha il compito di rinnovare l’impegno quotidiano affinché mai più si raggiunga quell’abisso. Ricordando che odio e pregiudizio ne furono le cause determinanti e che il ricordo e l’impegno civile sono responsabilità che quotidianamente chiamano in causa ognuno di noi.”

“Giovedì sera, 28 gennaio, verrà ricordata la giornata della Memoria anche in consiglio comunale e, oltre alla presenza dell’onorevole Emanuele Fiano verrà votata anche la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Sen. Liliana Segre. Un conferimento che assume ancora maggior importanza proprio perché conferito nella giornata della Memoria e che rende orgoglio a tutta la comunità lughese, fieramente antifascista e antirazzista” concludono dal Pd di Lugo.