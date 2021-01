Progetto Cervia attacca sul possibile conflitto di interesse dell’Assessora allo Sport: Brunelli e il Sindaco chiariscano

Progetto Cervia scrive una dura e polemica lettera aperta all’Assessora allo Sport del Comune di Cervia, Michela Brunelli, per contestarle un possibile conflitto d’interesse nello svolgimento della sua attività pubblica in quanto proprietaria al 34% della società Eurocamp srl e inoltre Responsabile organizzativa del progetto sportivo “Pianeta Basket CerviaCesenatico”. Progetto Cervia chiede chiarimenti alla stessa Brunelli e al Sindaco.

Nella lettera si legge: “Il suo curriculum nel mondo dell’associazionismo sportivo è noto a tutti (anche al CONI, che qualche settimana fa ha voluto conferirle una Stella di bronzo al merito sportivo), perciò non stupisce il fatto che il nostro Sindaco abbia voluto conferirle l’incarico di assessora (tra le altre deleghe) allo Sport. Ugualmente noto (e facilmente verificabile) è il fatto che Lei risulta proprietaria al 34 % della società EUROCAMP srl, celeberrimo brand dello sport romagnolo ormai da molti anni. Fin qui, ci dirà, niente di nuovo, visto che tale informazione si può reperire perfino dal suo curriculum sul sito del Comune di Cervia. Ma ciò che è meno noto, e che desta qualche legittimo dubbio in molti nostri concittadini, è il ruolo che Lei, signora Brunelli, ricopre nella società HELLAS BASKET CERVIA. Questa società, a seguito di atto dirigenziale dell’amministrazione municipale datato 6 settembre 2016, è risultata aggiudicataria del bando per la concessione dell’impianto sportivo comunale del PALAZZETTO DELLO SPORT di Cervia. La società Hellas Basket, ormai da vent’anni, ha iniziato una partnership con la Polisportiva CESENATICO 2000 (che ha in gestione il Palasport di Cesenatico), tanto da aver dato vita a una comune denominazione “PIANETA BASKET CERVIACESENATICO” e ad unico sito internet. Non è forse vero, cara assessora, che da questo sito internet Lei risulta ad oggi Responsabile organizzativa di questo Progetto sportivo?”

Progetto Cervia chiede: “quale legame esiste tra la società Eurocamp, di cui Lei è socia, e l’associazione Hellas Cervia che gestisce il Palazzetto dello Sport? Se ci dirà che non esiste alcun legame, noi saremo i primi a crederle, ma a quel punto ci dovrà spiegare la singolare coincidenza per cui il Presidente della Polisportiva Cesenatico 2000 è, come Lei, socio dell’Eurocamp. Perchè a noi risulta che esiste un accordo di collaborazione che prevede, tra le altre cose, che Hellas Basket metta a disposizione di Cesenatico 2000 il Palazzetto di Cervia per lo svolgimento di tornei sportivi i cui eventuali utili vadano a finanziare l’attività istituzionale di entrambe le associazioni. Inoltre, ci risulta che l’associazione Hellas Basket abbia sottoscritto un altro accordo che prevede la possibilità di concedere l’utilizzo del Palazzetto, in determinati periodi dell’anno, ad altre realtà del mondo sportivo, e tra queste realtà figura proprio la sua Eurocamp. Ed essendo questa un ente commerciale, è logico supporre che dall’accordo in questione possa aver tratto dei vantaggi economici…. Se c’è del vero nelle nostre perplessità, ci dica come i cittadini dovrebbero giudicare il fatto che la Giunta, lo scorso 20 dicembre, abbia deciso di erogare a Hellas Cervia la somma 2.300 € per alcuni interventi di manutenzione straordinaria del Palazzetto. Una decisione di cui Lei senza dubbio è a conoscenza.”

Per concludere Progetto Cervia non solo chiede chiarimenti a Michela Brunelli ma chiama in causa anche il Sindaco Massimo Medri auspicando che l’ “uomo delle istituzioni di lungo corso, desideri fare chiarezza sull’argomento” e il Partito Democratico.