Progetto Cervia attacca l’Assessora allo Sport, la Brunelli e il Sindaco rispondono: “Nessuna incompatibilità incarico”

Progetto Cervia ha scritto una dura e polemica lettera aperta all’Assessora allo Sport del Comune di Cervia, Michela Brunelli, per contestarle un “possibile conflitto d’interesse nello svolgimento della sua attività pubblica in quanto proprietaria al 34% della società Eurocamp srl e inoltre Responsabile organizzativa del progetto sportivo Pianeta Basket CerviaCesenatico”.

“Riguardo quanto uscito ieri e oggi sui giornali, sulla mia presunta incompatibilità con l’Assessorato allo Sport di questo Comune – replica oggi la Brunelli – ci tengo a precisare che la mia posizione era già stata verificata al momento della mia nomina dalla Segreteria Generale del Comune di Cervia, e non era stata riscontrata alcuna incompatibilità”.

“Non ho, e non ho mai avuto, alcun incarico presso Hellas Basket – chiarisce l’assessora – è stato segnalato che nel sito Basket Cervia Cesenatico c’è ancora il mio nome, ma per un refuso. Il sito evidentemente non è stato aggiornato. La società POLISPORTIVA CESENATICO 2000, che gestisce il palazzetto dello sport di Cesenatico ha sede legale e operativa a Cesenatico e non ha nessun rapporto con il Comune di Cervia”.

“Per quanto riguarda Eurocamp, sono in aspettativa come dipendente dal momento in cui ho accettato l’incarico di assessora e non ho alcun incarico dirigenziale – avanza la Brunelli – Il Comune di Cervia eroga annualmente contributi straordinari per manutenzioni ai gestori dei propri impianti sportivi. Nel 2020 ha erogato 130 mila euro suddivisi come si vede in questa tabella Impianti sportivi concessioni contributi 2020. Come si deduce chiaramente – conclude l’Aasessora – Hellas Basket Cervia ha ricevuto per la precisione un contributo di 7.734 euro per i lavori sopra descritti”.

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha aggiunto: “La posizione di Michela Brunelli era nota a tutti da tempo, ed erano già state fatte le verifiche del caso dalla segreteria generale per verificare la sua compatibilità con la delega allo Sport al momento della nomina, e non era stata rivelata alcuna incompatibilità. Rinnovo il mio sostegno e la mia fiducia alla Assessora Michela Brunelli.”