Si riunisce il consiglio comunale di Cotignola: in approvazione il Dup e il Bilancio di previsione 2021-2023

È convocato in videoconferenza per oggi, giovedì 28 gennaio, alle ore 17 il Consiglio comunale di Cotignola. Tra i punti all’ordine del giorno figurano l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) e del Bilancio di previsione 2021-2023.

Nel prossimo triennio sono previsti a Cotignola oltre 9,5 milioni di euro di investimenti, di cui circa 4 milioni in arrivo nel 2021. I principali investimenti dell’anno in corso riguarderanno la rotatoria tra la strada provinciale Madonna di Genova e la strada provinciale Felisio (250mila euro), il completamento della pista ciclabile di via Zanzi e via Canossa (350mila euro), la manutenzione straordinaria di viale Vassura (300mila euro), l’ampliamento e la riqualificazione degli spazi museali di Casa Varoli e Palazzo Sforza (354mila euro), il miglioramento sismico strutturale e la ristrutturazione della parte interrata del cimitero di Barbiano (300mila euro) e infine il rifacimento della scuola primaria “Giosuè Carducci” di Barbiano (1 milione di euro).

“Il rilancio economico, sociale e culturale delle nostre comunità non può che ripartire da un rinnovato impegno pubblico, che è la base per favorire l’iniziativa privata nei vari settori – ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -; per questo abbiamo messo in campo ogni sforzo possibile per sviluppare un piano ambizioso di investimenti orientati a qualificare il patrimonio, prima di tutto quello scolastico, riprogettare gli spazi della cultura e della socialità, migliorare la mobilità e la sicurezza stradale”.

Per il bilancio, non sono previsti ritocchi alla tassazione locale, in particolare anche l’aliquota Irpef (0,6%) rimarrà invariata. Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono tutte confermate anche per l’annualità 2021, comprese le scontistiche per i redditi più bassi e per le famiglie che hanno più figli iscritti alle scuole. “Si tratta di un grande sforzo per l’ente, siccome a causa del Covid i costi di esercizio di tutti i servizi sono inevitabilmente aumentati – ha rimarcato il primo cittadino -. Abbiamo tuttavia evitato di intervenire sulle tariffe, accollandoci come Comune l’incremento dei costi, consapevoli delle difficoltà del momento e dell’importanza di continuare a garantire a tutte le famiglie questi servizi essenziali”.

Per assistere alla seduta in diretta streaming e per consultare l’ordine del giorno completo, visitare il sito www.comune.cotignola.ra.it nella sezione Comune – Governo della città – Consiglio comunale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.