Progetto Cervia replica alle dichiarazioni dell’assessora Michela Brunelli e del Partito Democratico

“Abbiamo letto sui giornali di ieri la risposta di Michela Brunelli alla nostra lettera aperta riguardante il presunto conflitto di interesse dell’assessora allo sport del comune di Cervia. Ringraziamo l’assessora Brunelli per la sua risposta, che testimonia senza dubbio la sua personale disponibilità e la consapevolezza del ruolo pubblico che ricopre. L’assessora tuttavia ci permetta di dire che non ci ha convinto. – scrive in una nota di replica Progetto Cervia che insiste sul tema del conflitto d’interessi – Non ci ha convinto perché, quando afferma che la POLISPORTIVA CESENATICO 2000 non ha alcun rapporto con il Comune di Cervia, non ci dice che la Polisportiva ha firmato con Hellas Basket un accordo di collaborazione che prevede anche (come già segnalato nella già citata lettera aperta) la possibilità di ottenere ricavi economici da tornei o manifestazioni organizzate nel Palazzetto di Cervia. L’assessora sostiene che il fatto che il suo nome appaia sul sito internet delle due associazioni sportive in qualità di Responsabile organizzativa è frutto di un refuso. Ma non dice che non hai mai ricoperto questo ruolo. Allora dov’è la prova che effettivamente, una volta divenuta assessora, la Brunelli abbia cessato ogni rapporto con Pianeta Basket e quindi con Cesenatico 2000 ed Hellas Cervia?”

“Ma c’è un altro aspetto ancor meno convincente: l’assessora afferma di essersi messa in aspettativa dal suo lavoro di dipendente della Società EUROCAMP Srl, ma non dice nulla della sua quota di proprietà della società stessa. È o non è ancora oggi socia di Eurocamp? Perché se lo è, deve spiegare ai cittadini che esiste un accordo anche fra Hellas Basket ed Eurocamp, accordo che sembra concedere benefici economici provenienti dalla gestione del palazzetto alla società della signora Brunelli. Infine, l’assessora sostiene nel suo comunicato che il Comune di Cervia ha erogato a Hellas Basket la somma di 7.734 euro per lavori di manutenzione straordinaria al Palazzetto dello Sport. A noi risulta però che, nel contratto di affidamento dell’impianto sportivo cervese, Hellas Basket si fosse impegnata a stanziare la cifra di 71.100 euro per l’esecuzione di opere di miglioria al Palazzetto da svolgersi nei cinque anni (2016-2021) di durata della gestione. Viene perciò da chiedersi se questi lavori siano stati realizzati nei tempi previsti oppure se il recente stanziamento di fondi comunali serva a “sanare” delle inadempienze gestionali. A rincarare la dose, il 25 febbraio 2020 il comune di Cervia ha stanziato 350.000 euro per l’adeguamento impiantistico e la messa in sicurezza del palazzetto dello Sport. Chi prese questa decisione?” chiede Progetto Cervia.

La lista civica poi polemizza con il segretario Pd Conficoni: “quando parla di noi come di una lista civica “implosa”, dovrebbe dare una spolverata alla sua memoria: le defezioni dal suo Partito (vedi Grandu e Svezia) sono state molto più numerose e pesanti delle pochissime dimissioni registrate in Progetto Cervia.”