Vaccini. Perini (Ama Ravenna): “Urge accordo tra Ausl Romagna e centri sociali territoriali”

“La nostra comunità – scrive il consigliere Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna – è stata duramente colpita dal Covid 19 sia a livello di contagi che di decessi, con i Pronto Soccorso costretti ad operare in condizioni eufemisticamente definibili emergenziali. E, a causa dei ritardi nell’arrivo dei vaccini e, di conseguenza, nei tempi di somministrazione, con relativi ulteriori allungamenti, tra le categorie più colpite figura senz’altro, anche nel nostro territorio, quella degli anziani, presente in percentuale assai rilevante”.

In considerazione della gravità della situazione, per Perini “appare auspicabile ed opportuno, anzi urgente, un accordo tra Ausl Romagna e centri sociali territoriali, in modo da poter procedere alle vaccinazioni all’interno di tali strutture che coprono l’intero ambito comunale. Più in particolare, i centri sociali potrebbero occuparsi, a titolo temporaneo, del personale, se l’Ausl dovesse trovarsi in difficoltà sotto questo profilo, oppure assolvere gli aspetti burocratici”.

“Un’ azione davvero significativa, tanto più che nel breve periodo, a inizio primavera, si dovrebbe registrare l’arrivo di dosi vaccinali in quantità massiccia. Si prospetta, quindi, una fase molto attesa e delicata e la sinergia prospettata potrebbe contribuire con efficacia al riaffacciarsi di quella socialità messa duramente in crisi in questi mesi e al recupero dell’equilibrio e fiducia per il vivere quotidiano” conclude Perini.