Con un video su YouTube Veronica Verlicchi annuncia che si candida a Sindaco per La Pigna, come Bucci nel 2016

Su YouTube circola un video firmato Rete Civica (una formazione di centrodestra che ha un consigliere regionale eletto nel listino della Borgonzoni un anno fa, gruppo che non risulta presente a Ravenna) e La Pigna con cui Veronica Verlicchi si candida a Sindaco per le elezioni comunali del 2021. 44 anni, consigliera comunale da 4 anni quando subentrò a Maurizio Bucci a Palazzo Merlato, nella vita si occupa di comunicazione. Così si presenta Veronica Verlicchi agli elettori chiedendo ai ravennati di “voltare pagina”.

Scontata la ricandidatura di Michele de Pascale per il centrosinistra, Veronica Verlicchi è la prima a scendere in campo per sfidare il Sindaco. La sorpresa non sta nella candidatura in sé ma nel fatto che arriva proprio mentre il centro destra si è messo in moto per cercare candidato e alleanza e la mossa ha tutto il sapore di un sasso tirato in piccionaia. La Pigna dunque, come fece con Maurizio Bucci 5 anni fa, anche questa volta di fatto rompe il fronte del centro destra, e proprio a pochi giorni dalla riunione a quattro fra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista per Ravenna che aveva dato mandato a Jacopo Morrone di sondare le altre forze civiche per allargare l’alleanza. La Pigna aveva sempre affermato di puntare a fare fronte comune con le altre forze di centro destra, ponendo però delle pesanti condizioni, per esempio che non fossero più della partita Alvaro Ancisi e Lista per Ravenna ed esponenti leghisti come Samantha Gardin.

Con questa mossa, La Pigna rompe gli indugi. Perché lo abbia fatto ora, con questi tempi, non è chiaro. Le ipotesi sono due o forse tre. La Pigna potrebbe cercare di mettere pressione al centrodestra e alzare la posta in un ipotetico confronto per l’accordo, fino a puntare a presentare Veronica Verlicchi come candidato di tutta la coalizione. Ma pare davvero poco probabile che la Lega e il centro destra si facciano imporre il candidato e in particolare un candidato di coalizione così estremo e divisivo, che avrebbe poche possibilità di competere con de Pascale. Oppure La Pigna dà per scontato che il centro destra non ha intenzione di allearsi con la stessa Pigna. O ancora, l’ipotesi di presentarsi in corsa solitaria potrebbe essere l’unico modo per avere una certa visibilità come ebbe Bucci 5 anni fa, appunto. In ogni caso questa mossa mette in difficoltà proprio il leader del Carroccio Jacopo Morrone che sta conducendo le trattative per allargare la possibile alleanza alternativa a de Pascale.

Il rischio concreto è che a Ravenna si riapra lo stesso scenario del 2016, con una coalizione da una parte e La Pigna dall’altra, in perfetta solitudine. Un film già visto. Con tutte le recriminazioni e i rancori che si sono trascinati fino ad oggi su quel fronte dello schieramento.