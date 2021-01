Potere al Popolo Faenza polemico sulla multa alla neo associazione Extinction Rebellion: si multano i deboli, si premiano i forti

“Si multano i deboli, si premiano i forti. Potere al Popolo Faenza giudica esagerata la multa alla neo associazione EXTINCTION REBELLION. Naturalmente comprendiamo che le regole delle affissioni vanno rispettate, ma siamo di fronte alle esagerazioni! Si multa chi informa con alcune locandine e nello stesso tempo si appendono in molti incroci, alberi e muri visibili le vendite di case, terreni, auto, ecc. È di questi giorni il predominio delle auto nel parcheggio della scuola Don Milani, come è consolidato da anni che le auto parcheggiano in piena Piazza del Popolo. Suvvia siamo seri e apriamo una discussione in seno al popolo su chi non rispetta le norme.” Così in una nota Potere al Popolo Faenza.