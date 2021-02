Daniele Perini (Ama Ravenna) confluisce nella Lista del Sindaco Michele de Pascale: “perché ogni tanto serve unire”

Dopo la coalizione di centrodestra, anche quella di centrosinistra che sostiene il sindaco Michele de Pascale muove i primi passi verso la campagna elettorale amministrativa. Sul fronte del centrodestra la matassa è ancora piuttosto ingarbugliata, in particolare dopo la fuga in avanti della Pigna che ha già candidato la sua capogruppo Verlicchi, senza alcun confronto con gli altri partner potenziali e quindi di fatto dividendo il fronte. Sul versante opposto non c’è un problema di candidato Sindaco: l’obiettivo è rieleggere de Pascale e tutto lascia supporre che la battaglia sia in discesa. Ieri sera 3 febbraio si è tenuto comunque un primo incontro della maggioranza de Pascale che ha visto attorno a un tavolo chi già oggi lo sostiene fra partiti e liste civiche (Pd, Pri, Articolo 1, Sinistra per Ravenna, Psi, Italia dei Valori, Italia Viva, Ama Ravenna, Insieme per Cambiare e Ravviva Ravenna).

“L’unico elemento determinante per stare in coalizione, oltre al quadro valoriale, è il programma – spiega Michele de Pascale -. C’è la massima apertura ma anche il massimo rigore. La coalizione la definiremo il giorno in cui prenderà forma il programma, non prima.” In altre parole, prima il programma e poi la coalizione. E sul programma il confronto si allarga anche oltre il perimetro prima delineato. L’invito della maggioranza è rivolto a Ravenna in Comune, Azione, Verdi, M5S, Sinistra Italiana, Più Europa e ad altri ancora. Un altro punto fermo emerso ieri sera è la Lista del Sindaco: si chiamerà Lista de Pascale Sindaco e annetterà sia l’esperienza di Ama Ravenna sia quella di Ravviva Ravenna. Daniele Perini ne sarà il capolista.

L’INTERVISTA

Daniele Perini, allora ieri sera prima riunione per la coalizione di de Pascale. C’eravate tutti?

“Sì, sì. C’erano tutti. I partiti di maggioranza e le liste civiche, anche quelle non rappresentate in Consiglio. C’erano Giovanni Crocetti (Ravviva Ravenna), Giovanni Poggiali e Guido Guerrieri (Insieme per Cambiare). C’erano anche Italia dei Valori e Partito Socialista che prima era con Ravenna in Comune e ora appoggia la maggioranza.”

Che cosa vi siete detti?

“È stato un incontro molto positivo. È una bella coalizione, unita. Un po’ come è stata la maggioranza in questi anni in Consiglio comunale: i gruppi di maggioranza sono stati coesi, al 90 o al 99%. C’è stata sintonia e una grande educazione istituzionale, che io ho notato, invece, essere venuta a mancare ad altri livelli. La riunione di ieri sera è stata lo specchio di questa coesione e unità d’intenti.”

Nessuno dei problemi nazionali di questi giorni si riverbera su Ravenna?

“No, no. A parte che non sappiamo ancora quando andremo a votare. C’è chi dice settembre, c’è chi dice maggio. Però a maggio c’è ancora la pandemia e quindi se non si vota per le politiche nazionali a maggio-giugno non credo si possa votare per le amministrative, in cui saranno chiamati alle urne 20 milioni di persone.”

Quindi andate sul velluto nel 2021?

“Secondo me sì.”

C’è questa novità della Lista del Sindaco di cui lei sarà capolista. Ce ne parli.

“Io ho molto fiducia nel Sindaco de Pascale. Abbiamo in piedi tanti progetti avviati e molti li vedremo concretizzarsi solo nella prossima legislatura, perché gli iter burocratici sono sempre complessi e poi adesso abbiamo il Covid. Penso al Porto e alla Darsena, all’ampliamento dell’Ospedale, al miglioramento delle infrastrutture, mi auguro che ci siano la Ravegnana e la E55. Sono tutti progetti da portare avanti insieme.”

Ma da Ama Ravenna alla Lista de Pascale, perché?

“Ogni tanto bisogna anche raggruppare, non dividersi in troppe liste. E quindi la Lista del Sindaco che Michele de Pascale ha annunciato da tempo nasce anche per riunire alcune esperienze civiche, come quella di Ama Ravenna e quella di Ravviva Ravenna di Giovanni Crocetti.”

Ci sarà anche lui?

“Questo non lo so. Ma ci sarà il gruppo di giovani che 5 anni fa diede vita a Ravviva Ravenna. Perché è cambiato un mondo da cinque anni in qua. Tornando a quello che dicevo prima, le liste civiche sono fondamentali, ma averne dieci no. Anche ieri sera l’ho detto, noi l’altra volta, intendo le tre liste civiche di Ama Ravenna, Ravviva Ravenna e Insieme per Cambiare, facemmo poco meno di 5 mila voti e divisi abbiamo ottenuto un solo consigliere: uniti avremmo potuto conquistarne anche due. Io credo che ogni tanto serva anche unire.”

Quali sono le caratteristiche della Lista del Sindaco e le personalità a cui state pensando, al di là dei nomi che ancora ovviamente non mi dirà?

“I nomi ancora no, è prematuro. Ci lavorerà anche il Sindaco. È una lista aperta in ogni caso alle varie istanze e categorie della società ravennate. Personalità di varia estrazione e di vario orientamento. Persone di sinistra, persone di centro, altre moderate.”

Una lista oltre le appartenenze ideologiche.

“È così. Una lista per dare una mano al Sindaco verso cui abbiamo fiducia, e a Ravenna.”

Quindi quando il Sindaco già un anno fa decise di fare la sua lista – sul modello della Lista Bonaccini in Regione – l’ha chiamata e lei ha subito risposto sì.

“Sì. Anche se io Ama Ravenna ce l’ho nel cuore, perché non è una lista civetta come qualcuno ha detto. Abbiamo lavorato in questi anni, io ho portato avanti in Consiglio le mie idee.”

E allora perché confluire nella Lista del sindaco?

“Perché prima il Sindaco lo conoscevo poco, ma in questi 5 anni ho avuto modo di conoscerlo bene, di capire i suoi valori, di vederlo lavorare, e quindi quando me lo ha chiesto ho deciso di dare una mano direttamente e di unire le forze. Nelle prossime elezioni ci saranno fin troppe liste civiche.”

Insomma, lei scommette sul Sindaco.

“Sì. E apprezzo molto questo amore che lui ha per il suo lavoro e soprattutto per la sua famiglia. Ha dei sentimenti importanti di dedizione, di cura, di impegno sia nei confronti della famiglia sia nei confronti della città che amministra. Lui ama moltissimo Ravenna.”

E ha in mente alcune persone da portare con lei nella Lista del Sindaco?

“Sì. Ne cito due che già erano con me in Ama Ravenna. Una è Mauro Maraldi, una persona a cui darei la medaglia d’oro al valore civile. Aveva un buon lavoro a Roma, ha lasciato tutto per aprire qui con la moglie una casa famiglia Papa Giovanni XXIII, adottando 8 bambini disabili gravi: è uno impegnatissimo nel sociale, in questa impresa titanica, ed è già Presidente del Consiglio territoriale del centro. Un’altra figura che mi piace e che vorrei coinvolgere è quella di Riccardo Corradino, avvocato, disabile, che si occupa di difendere le cause dei più deboli, delle donne, dei consumatori. Io ho in mente figure così, significative.”

Un’alleanza forte e inclusiva a sostegno di Michele de Pascale per innovare la città di oggi e domani

Ecco il testo del comunicato ufficiale. Durante la riunione di tenutasi ieri sera alla presenza del Sindaco Michele de Pascale, tutte le forze della coalizione di centrosinistra coinvolte nell’attuale maggioranza (Partito Democratico, Partito Repubblicano, Articolo Uno, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori, Ama Ravenna, Insieme per Cambiare) hanno confermato l’adesione ad un percorso, che trova proprio nel lavoro positivo di questi primi cinque anni la base fondamentale, volto alla costruzione di una larga alleanza che si candidi a guidare l’Amministrazione locale anche per i prossimi cinque anni.

Dal 2016 i contesti politici, economici e sociali, hanno subito una evidente evoluzione, certamente nel Paese ma anche nella nostra città, e in tutto il mondo i cambiamenti in atto impongono nuovi approcci e nuove risposte a problemi, esigenze e preoccupazioni diverse da quelle conosciute e affrontate anche solo nel recente passato. Per questo motivo l’ambizione non può che essere quella di costruire un programma con profili decisi di innovazione e che proietti con coraggio lo sguardo al futuro.

La coesione maturata finora, che tra trovato una costante conferma anche nell’azione di Giunta e dei gruppi consiliari in questo mandato, rappresenta un punto di partenza solido sia in termini di valori condivisi che di metodologia di confronto, da cui partire però anche per confrontarci con curiosità e generosità con tutte le forze, civiche e politiche, che vorranno aprire con l’attuale maggioranza un dialogo costruttivo sul futuro di Ravenna. Nel corso di questi anni fuori dal perimetro della coalizione sono nate e sono cresciute esperienze interessanti con alcune delle quali è aperto un dialogo positivo e con cui si condivide uno sguardo e un approccio ai problemi della città certamente affine. Gli stimoli e i contributi che possono giungere anche da chi oggi non appoggia questa amministrazione rappresentano un patrimonio potenziale per Ravenna che sarebbe sbagliato non esplorare. C’è pertanto la volontà di avviare un confronto già delle prossime, un confronto serio e aperto, non condizionato da schemi e assetti politici nazionali, ma tutto rivolto concretamente a proposte e programmi per il bene di questo territorio.