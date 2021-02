Faenza, parla Andrea Fabbri, il vicesindaco che vede il rilancio: “la ripresa ci sarà, bisogna dare benzina al motore”

Sono delicate le tematiche che il sindaco Massimo Isola ha affidato al suo “vice”, tenuto conto del delicatissimo momento che la città, così come il mondo, sta attraversando ormai da un anno. Nella veste di assessore, Andrea Fabbri deve occuparsi di centro storico, sviluppo economico e lavoro, attività produttive, artigianato, commercio, agricoltura e forese, progetti strategici, green economy, società partecipate, che non consentono momenti di rilassamento. Il vicesindaco compirà 45 anni il prossimo agosto; lo stesso mese del 2020 lo ha trascorso a fare “l’ombra” di Isola nella sua vincente campagna elettorale della quale era uno dei membri del coordinamento.

“Vivo con la mia compagna e con la nostra bambina di 9 anni, sono faentino doc, per la precisione borghigiano, non sono parente della mia collega di Giunta Fabbri, assessora al turismo” precisa il neo amministratore. Come lei, Andrea è un manager nella squadra del primo cittadino chiamata ad amministrare Faenza fino al 2025, ma precisa: “Manager è sempre una parola che riempie la bocca, però ‘dirigente d’azienda’ va bene.”

Di solito chi ha tutti questi impegni lavorativi come fa a “fermarsi” dai cinque ai dieci anni per fare l’amministratore rinunciando a buoni guadagni?

“Mi sono preso un po’ di mesi “sabbatici”: non si può dire di “aspettativa”, perché dal punto di vista formale non esiste, essendo i miei ruoli dirigenziali. Ho voluto vedere come funziona la macchina amministrativa per capire poi se mi sarebbe rimasto un po’ di tempo per l’attività professionale. Adesso però il tempo pieno è dedicato all’amministrazione della città: in futuro penserò come non buttare via tutta la parte professionale e curricolare, perché anzitutto ho una serie di competenze che voglio tenere vive ed anche perché penso che siano quelle che concedono la libertà nelle scelte dell’amministrazione. Inoltre avevo un’attività estera importante: quella è stata la prima che ho messo via, di fatto è proprio chiusa; e già questo mi ha molto cambiato la vita.”

Il percorso politico di Andrea Fabbri parte negli anni ’90.

“Ho sempre avuto la passione di seguire i temi politici della mia città; sono stato rappresentante degli studenti nella mia scuola; sono cresciuto nell’area del cattolicesimo democratico e da lì prende spunto la mia sensibilità verso la politica: ho fatto attività nel Partito Popolare, poi nella Margherita, quindi nel Partito Democratico.”

A dare notorietà locale ad Andrea Fabbri è stato prima il fatto di essere stato presidente di Faventia Sales, poi nel 2018 tra i fondatori del laboratorio politico “Faenza 40 20” sorto “a lato” del Pd. Verso la fine del 2019 si “vociferava” fosse tra i candidati ad essere sindaco per il centrosinistra, infine di essere predestinato a ricoprire il ruolo di vicesindaco. Adesso si ritiene contento?

“Certamente! Mi ha anche fatto piacere di essere preso in considerazione come candidato, ma la forma attuale è molto bella ed anche molto più operativa. Adesso che vedo l’Amministrazione dall’interno, mi rendo conto di quanto valore ha un sindaco come Massimo Isola con esperienza ed entusiasmo insieme. Per me e per tutta la Giunta, che è nuova e coesa, il sindaco è un punto di riferimento importante. Per quanto il mio ruolo preveda delle difficoltà, è molto stimolante anche perché ho degli ottimi “compagni di viaggio”. La professionalità politica non s’inventa: da dirigente d’azienda dico che le competenze sono importanti, ma ci sono una professionalità politica e un modo di stare dentro alle istituzioni che non dipendono dal curriculum.”

Parlare all’inizio di febbraio del 2021 di sviluppo economico e lavoro viene da sudare freddo. A circa 4 mesi dal vostro insediamento quanto ha speso, a grandi linee, il Comune di Faenza per il sostegno all’economia del proprio territorio?

“Non ho dati esatti, ma siamo vicini ai due milioni di euro tra contributi a fondo perduto, sconti Tosap, sconti Tari e agevolazioni, oltre a varie iniziative. Abbiamo messo attenzione e sensibilità, che peraltro erano già dell’Amministrazione precedente. Dopo la sanità, le possibilità di investimento che arriveranno dovranno essere indirizzate a creare le strutture per la crescita economica, perché è quella che ci aiuterà nel medio e nel lungo periodo a sostenere il sociale e la qualità della vita in città. Se non spendiamo bene i soldi, i nostri debiti se li dovranno poi accollare non i nostri figli, ma i nostri nipoti.”

Come uscirà questo territorio dal 2020 e dal primo semestre del 2021?

“Oggi è difficile dirlo. Ci sono tante situazioni: commercio e ristorazione sono in grossissima difficoltà. La “goccia” che il Comune ha messo con i propri ristori è andata nella direzione di tenere duro, perché chi riuscirà a superare questi periodi, che sono i peggiori, avrà le possibilità di riprendersi. Probabilmente la situazione è la stessa nel mondo industriale, che non vediamo. L’impressione confortante è che Faenza e l’Emilia-Romagna siano in condizioni meno peggiori di altre realtà e che il tessuto stia tenendo. La vera “prova del nove” l’avremo nel momento in cui finiranno certi ristori e il blocco dei licenziamenti, oltre ad una serie di situazioni che aiutano a spostare in avanti i problemi. A Faenza ci sono settori economici che hanno avuto difficoltà minime provocate dalla pandemia, come il mondo agroalimentare; altri settori, come quello dell’automotive, oggi sono più fermi. Faenza è solida e strutturata, quindi quello che noi dobbiamo fare è cercare di aiutare le varie filiere ad essere competitive ed a fornire loro i “pezzi” che mancano. Vogliamo attivare ragionamenti filiera per filiera assieme alle aziende ed alle associazioni di categoria allo scopo di mettere in campo azioni che permettano loro di essere più performanti. Per quello che può fare l’Amministrazione Comunale, penso a quelle filiere che non riescono a reperire personale specializzato, ad altre che hanno problemi di logistica; noi dovremo essere in grado di sostenere in modo appropriato le filiere che sono forti, creano indotto e ricchezza. La ripresa ci sarà, quindi bisogna dare la benzina affinché il motore vada al massimo.”

Una cosa chiesta dalle imprese al Comune è stata l’allentamento della burocrazia locale, su cui l’Amministrazione può agire.

“Sicuramente e anche in tutto quello che è formazione e infrastrutture per lo sviluppo, che sia logistica o fibra, perché abbiamo delle eccellenze in alcuni settori e dobbiamo mantenere poi rafforzare questo vantaggio competitivo. A Faenza ci sono sistemi integrati fra produzione, formazione, ricerca e sviluppo che sono eccellenze da non disperdere. Mi riferisco, per esempio al “Polo di Tebano” dove abbiamo sei grandi gruppi produttivi, ed alle eccellenze della ricerca, all’Università con Materiali Compositi, al C.N.R., all’E.N.E.A.”

A Faenza il commercio è uno dei settori economici che hanno più sofferto a causa della crisi sanitaria e che chiede aiuto. Cosa arriverà?

“Quello che dobbiamo attivare per il commercio è un progetto di “smart community” o di “acquisti di comunità”. Noi adesso abbiamo parlato di piattaforma e-commerce in modo un po’ grezzo che però per noi vuol dire creare una piattaforma in cui si diano molte più opportunità ai commercianti di interagire con i clienti faentini ma anche dell’Unione della Romagna Faentina ed ai cittadini di avere più servizi dagli stessi commercianti e in cui possano transitare premi di welfare, buoni-spesa. In altre parole, creare dei modelli di comunità di incentivazione e di premialità che poi si possano utilizzare nei negozi della città. Preciso che non si tratta di concorrenza ai giganti dell’e-commerce, ma di creare occasione di servizi e di socialità diversa per cui è più facile e più interessante acquistare sul proprio territorio. È un sistema che ha il fine di incentivare l’afflusso fisico nei nostri negozi, avere più contatti coi commercianti: ad esempio farsi preparare l’oggetto dell’acquisto e passare al volo a ritirarlo o farselo consegnare a casa, senza escludere la possibilità del vero e proprio acquisto on-line.”

Come chiesto da tempo da varie parti, è venuta fuori la delega al centro storico, che si vuole intendere come la “vetrina” della città. Cosa ci sarà dietro alla vetrina?

“Quello di Faenza è un centro storico vivo, ricco di cose e di eventi anche rispetto a quelli delle città vicine, perché negli anni da parte di chi ha amministrato prima di noi è stato fatto un lavoro importante; noi non vogliamo “sederci” anche perché c’è ancora molto da fare e una delle sfide sarà l’applicazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.). Assieme ai miei colleghi di Giunta mi piacerebbe fare un piano strategico dei prossimi cinque/dieci anni di quanto succede in centro storico e in base a quello poi l’azione sul P.U.M.S.: ci sono temi importantissimi come la stazione ferroviaria, lo spostamento della caserma dei Vigili del Fuoco, il ritorno in uso del Palazzo del Podestà, la riqualificazione dell’ex chiesa dei Servi. Vorremmo, tra qualche mese, presentare alla città il Piano Strategico del centro storico e il percorso che ci diamo in una visione di insieme in cui c’è un equilibrio: aumentano le zone a traffico limitato ma aumentano anche i parcheggi nell’ambito di una ristrutturazione che permetta di fare cose nuove. È un lavoro un po’ complicato, perché le competenze sono diverse, però con questa Giunta riusciremo sicuramente a lavorare in una visione d’insieme. Tutto questo ci aiuterà poi a scegliere gli investimenti in base alle priorità.”

Andrea Fabbri ha una buona esperienza in fatto di società partecipate: infatti per qualche anno è stato il presidente di Faventia Sales, che ha abbandonato prima della campagna elettorale, ed ora si ritrova questa competenza. I nomi importanti sono Hera, Con.Ami., Ravenna Holding, Centro Servizi Merci in liquidazione. Quali ricadute positive prevede per la città?

“La più importante è il Con.Ami., ma è comunque un panorama vasto di società tutte sane e strutturate: questo è importante, perché dimostra che, se amministrate bene, le società partecipate possono essere un veicolo per gestire in modo più efficace i servizi. È chiaro che un po’ tutte dovranno essere ripensate con le opportunità e le sfide post-pandemia. Di Ravenna Holding si sono dette alcune cose riferite a Faenza, ma va semplicemente tenuto presente che ha acquistato una porzione di terreno, dell’ex Centro Servizi Merci, a costo di mercato con un’operazione approvata dal Demanio. Circa la strategicità o meno occorre dire che oggi lo “scalo merci” è in liquidazione, gli altri terreni torneranno di proprietà del Comune. Questo è uno dei temi che abbiamo subito preso in mano: se devo pensare a investimenti strategici per il mondo produttivo che guardino lontano, penso alle infrastrutture. Prima della pandemia quello di uno scalo merci ferroviario era un progetto morto; oggi, per quanto è successo, vale la pena riprenderlo in mano e non darlo per morto in una visione di nuove prospettive, perché Faenza rimane un asse importante tra Forlì, Imola e Ravenna, dove sono previsti investimenti importanti nel porto, mentre a Forlì riapre l’aeroporto Ridolfi.”

È accaduto che durante la scorsa estate i faentini abbiano scoperto meglio l’enorme complesso edilizio ex “Salesiani”, dove la Fondazione Cassa di Risparmio di Faenza e Faventia Sales hanno investito facendolo diventare un interessante contenitore da vivere, al di là del parcheggio, con alcuni uffici comunali, la Scuola di Musica, aule per i corsi universitari di Infermieristica, la palestra, il pub “Mens Sana”, l’E-workcafè. Cosa c’è ancora da aspettarsi, quando arriverà il momento in cui la riqualificazione sarà completata?

“Faventia Sales deve concludere il proprio percorso ed ha tutte le competenze, capacità e professionalità per farlo al meglio. Se prima la preoccupazione era “mettere a posto” i contenitori, oggi l’attenzione è spostata sul creare e gestire contenuti e attività, perché non è un condominio da gestire, ma un’area vasta con enormi potenzialità e tantissime attività all’interno. Questa è una complessità ma anche una ricchezza su cui si possono fare tante cose. Come Amministrazione Comunale mi auguro che, come ha fatto fino ad oggi, continui a svolgere un ruolo di interesse per la città. Faventia Sales ha uno statuto molto bello sulla formazione, sui giovani e sull’istruzione: spero che continui, assieme ai soci privati, a incentivare e ad investire su queste attività. Ha passato anni difficilissimi in cui non si sapeva bene cosa ne sarebbe stato; oggi sia per le scelte che ha fatto la società sia per condizioni esterne la prospettiva è cambiata. Penso che come Comune dobbiamo chiedere che continui a investire e a promuovere quanto c’è nel suo statuto.”

Adesso vogliamo capire cosa farà l’assessore alla “green economy”.

“Abbiamo scelto di puntualizzare questa delega perché in mezzo allo sviluppo economico e al tema dell’agricoltura ci sembrava giusto fare capire che siamo consapevoli che una parte dello sviluppo e degli investimenti passeranno per l’economia sostenibile. L’obiettivo sarebbe riuscire a creare un sistema di incentivi e di premialità per rafforzare la parte sostenibile delle aziende sul territorio le quali già stanno facendo molto ma soprattutto per attirare delle aziende di produzione e servizi su questo settore, perché sappiamo che dobbiamo andare lì; non c’è scampo. In questi primi mesi ho trovato un tessuto imprenditoriale molto attento alla sostenibilità, al di là di quello che si possa pensare. Mi sono anche reso conto di quanto sia importante l’agricoltura nel nostro territorio in termini economici, di indotto, sociali e di quanta poca competenza abbia il Comune. L’attenzione che dobbiamo mettere come Amministrazione è ai problemi, alle tendenze per essere vicini alle associazioni per “fare lobby” sulla Regione Emilia-Romagna e sull’Unione Europea. Infatti siamo partiti riunendo il Tavolo per l’Agricoltura assieme al sindaco incontrando l’assessore regionale Alessio Mammi proprio per creare un momento di attenzione. Anche il progetto di riqualificazione del Polo di Tebano con la cantina deve essere funzionale al corso universitario ma anche a tutto il mondo agricolo. Dovremo anche fare in modo che abitare nelle frazioni, a maggior ragione dopo l’emergenza sanitaria, non sia fonte di disagio, nella consapevolezza che in alcune aree ci sono problemi di trasporto pubblico, di efficienza di internet.”

