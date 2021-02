Barattoni (Pd): anche con Draghi, bisogna tenere insieme alleanza con M5S e LeU, e mettere al centro persone e salute

Alessandro Barattoni è un segretario Dem pacato, che parla poco e sta poco sotto i riflettori. A volte anche troppo poco. Nel senso che in qualche frangente la sua comunità politica e il fronte progressista di cui il Pd resta l’architrave – comunque la si pensi – vorrebbero sapere con esattezza che cosa pensa il partito di maggioranza di una questione o dell’altra, sia sul piano politico sia su quello amministrativo. In genere quest’ultimo lavoro viene lasciato alla sola cura dei Sindaci e degli amministratori, al punto che il Pd viene indicato come il partito dei Sindaci o, peggio, dell’establishment. E poi ci sono momenti drammatici come questo in cui anche il riservato Alessandro Barattoni scende in campo per cercare di “dare la linea” ai suoi militanti ed elettori, che appaiono piuttosto frastornati.

L’INTERVISTA

Barattoni, secondo molti analisti la crisi del Governo Conte bis e l’incarico a Mario Draghi da parte del Presidente Mattarella, come soluzione istituzionale ed emergenziale della crisi, dimostrerebbe che c’è stato un fallimento politico dell’alleanza di governo e dello stesso Pd. Lei che ne pensa?

“Non credo sia così. Quanto è accaduto non è imputabile a un deficit di direzione politica del Pd. Proviamo a fare un’analisi di quanto è successo con il Governo Conte due e partiamo da quanto ha fatto la compagine di Conte che si è trovata a governare una fase drammatica in cui ha scelto un approccio non scontato, come abbiamo visto dall’esempio anche di altri paesi occidentali. C’erano due opzioni in campo: quella di chi metteva al primo posto la tutela della salute e della vita delle persone e un’altra che metteva davanti la tutela del capitale e dell’economia. Perché le dichiarazioni di Toti e della Moratti non sono voci dal sen fuggite, si rifanno alla stessa mentalità, all’idea cioè che una persona di 80 anni ha vissuto abbastanza e si può sacrificare se non è più produttiva. E poi all’idea che nella ripartenza bisogna privilegiare chi produce di più. Io invece rivendico come sia stato giusto partire dalla salute, dalle fragilità, dalle persone.”

Con il Governo Conte avete scelto questo approccio, che lei rivendica. E io stesso penso sia stato un approccio giusto. Molti italiani del resto erano e sono d’accordo su questa linea di gestione della pandemia. Allora la crisi politica di questi giorni da cosa è stata determinata, solo dal colpo di testa di Matteo Renzi?

“La crisi c’è stata perché la maggioranza secondo me non è riuscita a dare l’idea che alcune scelte compiute in emergenza potessero trasformarsi in un progetto politico. Da una parte l’ex Presidente del Consiglio Conte ha sottovalutato alcune richieste ed esigenze di cambio di passo che alcuni partiti e anche il Pd avevano posto. Dall’altra c’era la voglia di far saltare il banco e ogni tema diventava strumentale al fine di mandare via Conte.”

Per esempio?

“Faccio l’esempio del Mes. L’errore è stato mettere la sigla davanti ai contenuti. Portogallo e Spagna che hanno governi di sinistra non hanno aderito al Mes. Allora perché invece di discutere di una sigla, non ci siamo messi a ragionare su cosa serve per davvero al nostro sistema sanitario nazionale, che non dappertutto è universalistico e non dappertutto è in grado di affrontare le sfide che oggi abbiamo di fronte. Se avessimo parlato della mancanza di medici, delle carenze della medicina territoriale, della digitalizzazione, delle carenze degli ospedali, se avessimo fatto questo, capito quante risorse servivano e dove le potevamo trovare, la discussione sul Mes sarebbe stata secondaria. Noi invece siamo finiti a discutere degli strumenti di finanziamento, non delle cose che servivano. È chiaro quindi che il Governo ha commesso anche degli errori, ma purtroppo hanno prevalso motivi strumentali di divisione anziché la ricerca comune delle soluzioni. E su questo piano inclinato il Governo si è allontanato anche dall’opinione pubblica, che non capiva più cosa stava accadendo.”

Ritornando alla voglia di far cadere il Governo, secondo lei il disegno era solo di Renzi che non voleva si consolidasse l’alleanza Pd – M5S o era un disegno anche di parte dell’establishment italiano, cosa di cui molti hanno parlato?

“Non sono abituato a fare della dietrologia. Dico solo che se non vogliamo che si ribalti l’impostazione di cui parlavo all’inizio, con il rischio che ora l’economia prenda il sopravvento sulla salute e la vita delle persone, dobbiamo tenere ferma quella prospettiva. E dobbiamo farlo in una fase difficile in cui dobbiamo sconfiggere il virus e le sue varianti, dobbiamo ricostruire il paese, tenere sotto controllo il debito, dare risposte a imprese e lavoratori una volta che sarà finito il blocco dei licenziamenti. E mi lasci dire che anche rispetto alle imprese il Governo Conte ha fatto molto, tanto di più di quello che fece nella crisi del 2008 il centrodestra. Noi le imprese le abbiamo aiutate: si sta finanziando la cassa integrazione, ci sono stati i ristori, si è lavorato con il sistema bancario per garantire prestiti garantiti al 90% dallo Stato, cosa che non era mai stata fatta. Ma dobbiamo fare tante cose fondamentali per il paese e non dobbiamo smarrire il nostro orizzonte, quello del governo di centrosinistra che puntava su sviluppo sostenibile, equità, nuovo welfare.”

Ma lei si sente al sicuro in questa prospettiva con Mario Draghi al timone?

“Io non credo ai salvatori della patria. Draghi ha tutta la nostra stima e necessita di tutto l’aiuto possibile della politica. Ma è chiaro per noi che non è indifferente che tipo di maggioranza avrà Draghi e che tipo di politiche farà.”

Lei pensa che Zingaretti abbia fatto bene a ribadire la centralità dell’alleanza Pd – M5S -LeU?

“Sì. Certo non bisogna pensare a un nuovo soggetto politico, come qualcuno butta nel campo del Partito democratico. Io penso invece che se si tiene insieme questa alleanza a tre, c’è la possibilità di incidere sull’indirizzo politico di Mario Draghi e quindi sulle scelte che riguardano il futuro degli italiani. E c’è un tema che riguarda il M5S che non dobbiamo sottovalutare: la politica non è solo prova di forza, è anche provare a portare gli altri su posizioni nuove, più consapevoli e responsabili. Da questo punto di vista il percorso fatto dai Cinque Stelle in due anni è enorme, soprattutto in chiave europeista: è l’istituzionalizzazione del movimento. Pensiamo anche alla pandemia e al fatto che solo due anni fa i Cinque Stelle facevano l’occhiolino ai no vax. Non capire che tutto questo è un bene per la democrazia italiana è un grave errore.”

Se ci sarà la Lega ci sarete anche voi al Governo con Draghi?

“Questo non lo so. Credo sia importante che il Pd assuma consapevolmente un ruolo di guida all’interno dell’alleanza che ha guidato il paese in questi anni per continuare a tenere al centro del governo i temi fondamentali a partire dall’approccio nella gestione della pandemia, che mette al primo posto le persone, e poi i temi che dicevo prima, dalla sanità allo sviluppo al welfare.”

Veniamo alla politica locale. Il percorso della maggioranza che sostiene il Sindaco Michele de Pascale si è avviato verso la costruzione della coalizione. Lei spera che i Cinque Stelle siano della partita a Ravenna? La presenza del M5S potrebbe crearvi un problema con gli alleati moderati?

“I cambiamenti che stiamo vivendo impongono uno scatto in avanti anche da parte di chi amministra. Tutto quello che dobbiamo fare, migliorare, cambiare ci impone di non legarci a schemi consolidati. Richiede invece un’apertura oggi indispensabile e necessaria. E il tema non è tanto o solo i Cinque Stelle. Il tema è: per fare che cosa?”

Quindi la politica deve aprirsi alle istanze della società che cambia e cambiare se stessa, per dare risposte nuove. Da qui anche l’apertura alle istanze del civismo politico, a partite dal richiamo del Sindaco alla società civile affinché faccia un passo avanti e sia più partecipe.

“Noi siamo un partito e prima di tutto pensiamo a una coalizione in cui i partiti, a partire dal nostro partito, abbiano un ruolo fondamentale. Certo le esperienze civiche possono mettere in campo idee e personalità molto interessanti, che possono contribuire al progetto generale. Ma tornando ai Cinque Stelle credo che dobbiamo avere un confronto aperto con loro, sui temi, come in questi anni in Consiglio comunale. A volte il confronto è stato positivo, come da ultimo sulla politica socio-sanitaria quando abbiamo votato lo stesso documento. Altre volte no.”

È possibile per la vostra coalizione tenere insieme Pri e Italia Viva da una parte e M5S dall’altra?

“Dipende dal programma e dalle priorità che saremo capaci di individuare. Noi chiediamo che nessuno ponga veti. E chiediamo che ci sia però un programma comune chiaro che dia ai cittadini l’idea di un progetto condiviso di città. Non vogliamo tenere dentro istanze diverse, che alla prova dei fatti fanno fatica a governare. A Faenza ci siamo riusciti con Massimo Isola, ed è stato l’unico comune in Italia. Perché siamo partiti dalle cose da fare che uniscono e non da quelle che dividono. I cittadini alla fine capiscono quando si fa un mero accordo di potere che poi si squaglia. Noi vogliamo fare un accordo che tiene, per il bene comune. Spero possiamo farlo anche a Ravenna.”

Pensa che la Lista del Sindaco possa drenare tanti voti del Pd e in qualche modo danneggiare il vostro partito sul piano elettorale?

“È chiaro che il Sindaco è un importante esponente del Pd. Quindi il Pd sostiene convintamente de Pascale e de Pascale è parte del Pd. Non sono preoccupato che la lista civica del Sindaco possa drenare i nostri voti, perché noi ci presenteremo con una lista forte, con candidati e idee forti, mettiamo al servizio della città le nostre risorse, i nostri uomini e le nostre donne, le esperienze e i progetti, con una grande spinta innovativa. Noi siamo il Pd, l’asse portante della coalizione di de Pascale e del governo della città. La lista del Sindaco è un’operazione giusta che si fa in tanti comuni e che a Ravenna serve a intercettare il sostegno di tutti quei cittadini che hanno conosciuto e apprezzato il lavoro di de Pascale e vogliono dare una mano per il governo della città. Persone che hanno fiducia nel Sindaco ma non si riconoscono in un simbolo particolare della politica nazionale o locale. Quindi, in definitiva, si tratta di un valore aggiunto che fa bene alla città.”