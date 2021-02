Con Liverani e Morrone la Lega chiede di riaprire tutto: ristoranti, palestre, cinema e teatri

“Bar e ristoranti restino aperti sino alle ore 22: è l’impegno che il gruppo regionale Lega ER chiede a Bonaccini di portare all’ordine del giorno del prossimo governo. Si tratta di una proposta di buon senso che consentirebbe di dare finalmente ossigeno a due fra le categorie che più hanno pagato il conto salatissimo presentato dalla pandemia”. Così il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, commenta i risultati dell’indagine nazionale condotta da Tni Italia – Tutela Nazionale Imprese – Ristoratori Toscana (che rappresenta 40mila aziende in Italia), secondo la quale “il bilancio dei primi quattro giorni di zona gialla per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto è agghiacciante, con crolli del fatturato dell’80%”. “I dati parlano chiaro: consentire a ristoranti e bar di lavorare solo a pranzo e’ riduttivo, poiché gli incassi veri, gli imprenditori li fanno solo con le cene” conclude Liverani.

“Dopo la lettera della Regione Lombardia dove si chiede di riaprire i ristoranti anche di sera e le sollecitazioni delle associazioni di categoria, il Cts dà il via libera. Ora ci auguriamo che il Governo uscente non perda altro tempo. Da parte nostra chiediamo che, sulla scia della riapertura dei ristoranti, si proceda prioritariamente alla riapertura in sicurezza anche di palestre, cinema, teatri e di qualunque attività che possa ripartire con le prescritte garanzie sanitarie”. Così in un post Facebook, il deputato delle Lega e Segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone.