Verlicchi, Per la Buona Politica Lugo: “Accentuata denatalità contrapposta a una longevità da record. Servono azioni concrete

Silvano Verlicchi Consigliere Per la Buona Politica in consiglio comunale a Lugo, interviene sul tema “denatalità e situazione economica” presentando i dati relativi alla popolazione del comune di Lugo, ed evidenzia la necessità di “costruire nuove strade”.

“La popolazione del Comune di Lugo, al 31/12/2020, è caratterizzata da un’accentuata denatalità contrapposta a una longevità da record, da una diminuzione dei giovani fino al 24° anno di età, dall’aumento di famiglie uni-personali, dalla crescita di anziani frequentemente soli, con problemi di salute e basso reddito – spiega Verlicchi – . E’ interessante esaminare con attenzione alcuni dati provenienti da statistiche ufficiali.

Totale popolazione residente = N. 32.254 di cui

fascia 25/ 65 = 16.698

fascia 19/24 = 1691

fascia 0/18=5.045

fascia 66/74 = 4.034

fascia > 75 =4.775

“Da queste percentuali appare in tutta evidenza che la popolazione attiva per il lavoro è poco più della metà di quella che, per ragioni anagrafiche, non lo può più essere in quanto anziana (27%) o lo diventerà nei prossimi anni, dopo avere concluso il ciclo di studio (21%). La percentuale del 50% diminuisce se si tiene conto di coloro che hanno perduto il lavoro (molte donne e giovani) e di quanti ancora lo stanno cercando” prosegue il consigliere.

“I nuovi nati nell’anno trascorso sono stati appena 200 di cui 24 nei primi mesi a Lugo presso l’Ospedale e 176 successivamente altrove; i decessi, in aumento di 15 unità rispetto alla media del quinquennio precedente, sono stati 474 – fa notare Verlicchi -. Se da un lato la sterilità demografica e l’invecchiamento portano con sé conseguenze sul versante del welfare, della sicurezza sanitaria e della sostenibilità economica delle famiglie, dall’altro la crisi pandemica ha prodotto una pesante crisi economica, la chiusura di numerose attività produttive, la perdita di posti di lavoro, l’aumento delle povertà e delle disuguaglianze.

“Se l’andamento demografico permarrà nella sua negatività anche nel prossimo decennio, si dovranno trovare soluzioni per bisogni inediti in un contesto sociale ed economico modificato e disequilibrato” prosegue .

“Pur in presenza di lodevoli sforzi derivanti per lo più da politiche regionali e statali cui il comune di Lugo ha aderito in virtù di provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2020, non ci pare di intravvedere azioni di slancio e progettualità per affrontare l’immediato futuro – dichiara Verlicchi -. Il rilancio, spesso richiamato dalla Amministrazione, deve tradursi in azioni concrete, soluzioni gestionali in grado di favorire, sostenere e agevolare la crescita e lo sviluppo del territorio, migliorandone la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Verlicchi sottolinea che “il Gruppo Consigliare Per la Buona Politica, in occasione della discussione sul bilancio previsionale e sul Documento Unico di Programmazione 2021-2023, ha insistito nel chiedere al Comune e all’Unione dei Comuni una discontinuità rispetto alle scelte del recente passato, tenuto conto che si sono modificati per gli Enti Locali diversi parametri gestionali per quanto attiene alle entrate come per le uscite che richiedono una chiara visione, più pianificazione e maggiore oculatezza nell’impiego delle risorse”.

Il consigliere indica che “lo sviluppo che ognuno di noi auspica potrà determinarsi unicamente se cresce la produttività, il numero dei lavoratori e quello delle attività produttive, attraverso: il reperimento di risorse pubbliche, la maggiore attrazione per investimenti privati per stimolare la crescita dei settori produttivi; la predisposizione e la presentazione alla Regione di progetti attuativi da definire in accordi di programma coerenti con la politica di sviluppo regionale; la semplificazione dei processi decisionali della pubblica amministrazione per ridurne la burocrazia; la facilitazione per cittadini e imprese nell’accesso ai servizi, migliorando la connessione digitale” conclude .