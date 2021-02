Bucci (La Pigna): intitolare una via o una piazza di Ravenna alle vittime del comunismo

“Il 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, istituito per ricordare le vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano – Dalmata e delle vicende del confine orientale. Le Foibe rappresentano una vergognosa pagina che testimonia la violenza che il regime comunista scatenò contro gli italiani caduti nelle sue mani. È giusto e doveroso che a Ravenna vengano intitolati luoghi pubblici a ricordare i ravennati e più in generale gli italiani, innocenti vittime e martiri del regime comunista, atroce, violento e disumano. La nostra città, Medaglia d’Oro al Valor Militare, che ha giustamente dedicato numerose strade, piazze e luoghi pubblici alle vittime del fascismo, non può non sentire il dovere di intitolare uno dei suoi spazi alle vittime del regime totalitario comunista. Tutte le vittime dei regimi totalitari hanno pari importanza di fronte alla storia. Ecco perché chiediamo che a Ravenna venga intitolata una strada, una piazza o un luogo pubblico alle vittime del comunismo. Ravenna non deve fare differenze ideologiche e deve avere il coraggio di abbattere una volta per tutte il muro che da troppo tempo impedisce di far luce sulla verità, sulle violenze e sulle follie omicide dei regimi comunisti che hanno colpito anche aderenti comunisti italiani ed emiliano-romagnoli durante il periodo staliniano.” Così Maurizio Bucci Presidente della Lista civica La Pigna.

La Pigna: “Parcheggio delle scuole di S. P. in Vincoli insufficiente e tardivo”

“Il parcheggio a servizio delle scuole di San Pietro in Vincoli, approvato dalla Giunta comunale, giunge con colpevole ritardo dopo oltre 20 anni di promesse non mantenute dai Sindaci Pd agli abitanti delle Ville Unite. – sostengono Paola Pantoli, Gabriele Zoli e Andrea Barbieri del Coordinamento lista civica La Pigna – Il progetto approvato dalla Giunta comunale in questi giorni, peraltro, è tutt’altro che adeguato alle esigenze di parcheggio e presenta tempi di realizzazioni non congrui. Nel plesso scolastico lavorano 60 persone che verosimilmente occuperanno quotidianamente la quasi totalità degli 80 posti auto previsti dal progetto dell’amministrazione de Pascale. Posti auto che noi ravennati della Lista Civica La Pigna proponiamo di aumentare notevolmente, così da soddisfare al meglio le esigenze di parcheggi, eliminando dal progetto inutili aiuole e aiuolette. Inoltre anche la modalità di acquisizione dell’area lascia perplessi poiché l’opzione scelta, quella dell’espropriazione, è destinata ad allungare i tempi di realizzazione del parcheggio di diversi anni. Siamo convinti che la soluzione più rapida e più conveniente, sia quella della cessione volontaria da parte del proprietario al Comune di Ravenna dell’intera area su cui realizzare il parcheggio, ovviamente previa definizione di accordo economico tra i due soggetti.”