L’11 febbraio nuova seduta in videoconferenza del consiglio comunale di Lugo

Giovedì 11 febbraio alle 20 è convocato il Consiglio Comunale di Lugo, che si svolgerà in modalità videoconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono la celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, la surrogazione di un componente della consulta di decentramento di Lugo nord-Ascensione e l’approvazione della variante agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuova dipendenza in ampliamento ad attività ricettiva esistente mediante demolizione e ricostruzione con aumento di volume da effettuarsi a Lugo, in via Risorgimento.

La seduta può essere seguita in streaming, collegandosi la sera del Consiglio comunale al seguente link https://stream.lifesizecloud.com/extension/7386640/55a44759-3229-48e9-a043-803edccfb8b9.

L’elenco completo degli ordini del giorno è disponibile al link http://www.comune.lugo.ra.it/Comune/Governo-della-Citta/Consiglio-Comunale/Ordini-del-Giorno-del-Consiglio-Comunale/2021/O.d.G.-del-11-febbraio-2021.