Ravenna. Nasce tavolo tecnico permanente per la mobilità ciclistica, assessore Fagnani: “Importante strumento consultivo”

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mobilitá, Grandi Infrastrutture, Subsidenza e Servizi Geologici e Sport, Roberto Fagnani, riporta tramite la sua pagina Facebook della nascita di un tavolo tecnico permanente per la mobilità ciclistica. “Si tratta di una delle iniziative che promuoviamo a favore di una forma di mobilità più sostenibile ed ecologica dalla quale discendono anche opportunità di sviluppo turistico ed economico” spiega Fagnani, scendendo maggiormente nei particolari:

“Convocato periodicamente, coordinerà le esigenze dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’ambito della mobilità ciclistica, svolgerà funzioni propositive nell’ambito dell’aggiornamento del vigente Piano della mobilità ciclistica del Comune e contribuirà alla definizione delle priorità annuali e pluriennali in merito alla mobilità ciclistica.

Infine sarà di supporto propositivo alle varie evoluzioni che saranno introdotte negli strumenti di governo della mobilità, come il Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) e il Piano generale del traffico urbano (Pgtu).

Sarà un importante strumento consultivo: il confronto con la collettività e con i vari soggetti portatori di interesse ci consentirà di proporre interventi sempre più mirati e in linea con le esigenze dei cittadini”.

FIAB Ravenna ricorda che il risultato giunge al termine di numerosi e produttivi incontri avuti con l’Amministrazione Comunale che da tempo aveva manifestato la volontà di costruire un’importante e proficua sinergia che consentisse di utilizzare l’esperienza di FIAB Ravenna sulla conoscenza del territorio. Di seguito la nota stampa FIAB Ravenna: “Il fatto che già molte città in Italia e in Emilia-Romagna hanno da tempo dato il via a questo tipo di confronto con le associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo della mobilità ciclabile non toglie valore a questo importante momento: è una scelta che non tutte le amministrazioni locali hanno adottato e che conferma come il nostro Comune abbia meritato la valutazione delle 5 smiles per i Comuni ciclabili, valutazione in corso di continuo aggiornamento.

Lasciamo all’informazione ufficiale la presentazione degli aspetti legati alle modalità operative e ci limitiamo ad esprimere la nostra profonda soddisfazione per questo importante riconoscimento del ruolo che sempre più svolge la bicicletta nella mobilità urbana come mezzo di trasporto smart per le esigenze quotidiane di spostamento e nel territorio come mezzo ideale per svolgere una importante attività motoria per i cittadini e per lo sviluppo del cicloturismo per il quale una città ricca di uno straordinario patrimonio culturale naturalistico come Ravenna ha enormi potenzialità”.