Vasi (Pri) su riapertura delle poste di Santo Stefano: “Non basta, sia ampliata offerta”

Per Andrea Vasi, Consigliere Comunale Partito Repubblicano Italiano, “Nonostante nel forese ci siano uffici postali più grandi nei centri abitati sede delle ex-circoscrizioni, con più operatori in funzione dell’area territoriale più vasta che devono coprire, ciò che accade da quando vi è la pandemia per usufruirne , anche in quelli più ampi e strutturati sovra citati ,è assurdo. Le file esterne agl’uffici sono infinite, in qualsiasi condizione metereologica , data la scarsità di spazio al loro interno e le ore di attesa per accedere al servizio , nonostante le competenze degli operatori postali sono molte”.

Quindi nella seduta odierna del consiglio comunale, Vasi ha chiesto all’amministrazione “di iniziare un dialogo con Poste Italiane, per far sì che vengano trovate soluzioni immediate , oltre che per il numero di giorni di apertura degli uffici postali più piccoli , anche per poter permettere negli uffici postali del forese (Nord – Sud) Ravennate , ove necessario ,di poter prenotare il proprio turno da casa per tutti i servizi con il sistema Totem . Sono anni che poi manca un servizio di Postamat nelle aree territoriali di Castiglione e San Pietro in Vincoli , che sarebbe realmente in grado di alleggerire il carico degli sportelli”.

“Considerando che per esempio solo il forese sud, il quale rappresenta quasi 18.500 abitanti , Poste Italiane tramite una lettera all’assessore di competenza Cameliani, il quale ringrazio, ha risposto in maniera insufficiente alle richieste dei cittadini che vivono le campagne Ravennati , positiva è la riapertura di Santo Stefano a regime, ma non basta , poiché serve e un vero proprio cambio di rotta per far sì che il servizio divenga funzionale a qualsiasi esigenza, in ogni periodo dell’anno in maniera efficiente” conclude Vasi. “Purtroppo le amministrazioni comunali nei confronti di Poste Italiane , possono solo sollecitare e porre il problema con insistenza ,non hanno quindi poteri decisionali su qualità e offerta del servizio, ma altersì continueremo a spingere perché il forese abbia un servizio in più , dalla parte dei cittadini, con i cittadini!”