Default bancario, Bessi (Pd): “Nuove regole europee vanno riviste, richiesta a ogni livello istituzionale”

“È stata approvata in commissione regionale Bilancio e Affari Istituzionali la mia risoluzione per rivedere le nuove regole sul default bancario.” ad annunciarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Gianni Bessi, che richiama “Non deve andare dimenticato su questo tema proprio l’allarme lanciato dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, e dalle associazioni di categoria datoriali e sindacali a livello nazionale ed europeo per correggere l’eccessiva rigidità di norme che costringerebbe le banche a stringere i cordoni della borsa in questa fase di pandemia e dei suoi risvolti – non solo sanitari – sulla vita delle imprese e dei cittadini”.

“Le regole sono da seguire, ma in questo momento occorre flessibilità. Grazie al Presidente della commissione Massimiliano Pompignoli che ha celermente calendarizzato in commissione la mia proposta – riporta Bessi – abbiamo chiesto alla Giunta della Regione Emilia-Romagna di farsi carico in ogni sede possibile dell’impegno affinché siano messe in atto tempestive e opportune iniziative per modificare o posticipare l’entrata in vigore delle nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in default”.

“Inoltre, ritengo molto positivo il dibattito aperto in commissione che ha portato a condividere un emendamento a firma dei due vice presidenti Sabattini (PD) e Bargi (Lega) in modo trasversale a tutta la commissione per calendarizzare l’audizione in commissione di tutti i soggetti e gli enti interessati, dal mondo bancario a quello delle imprese che possano esporre idee e proposte da avanzare ai tavoli nazionali ed europei visto anche le recenti aperture sul tema da parte della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen” conclude Gianni Bessi. La presidenza della Commissione Bilancio e Affari istituzionali definirà un calendario di lavoro a breve.