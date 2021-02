“Immagina il tuo comune”: il PD lancia sondaggio online per i cittadini di Ravenna

Il Partito Democratico di Ravenna ha progettato un’iniziativa di ascolto e partecipazione “per immaginare insieme ai cittadini la città e il suo territorio, con l’obiettivo ambizioso di elaborare proposte per renderla più bella e vivibile. Il sondaggio è rivolto a chi abita, lavora o studia nel comune di Ravenna ed indaga temi che fanno parte della vita quotidiana, dalla salute ai servizi, la sicurezza e la qualità dell’ambiente e degli spazi pubblici”.

“Il progetto – ha dichiarato il segretario del PD Marco Frati – nasce dall’esigenza di far emergere i punti di debolezza ma anche di forza delle zone nelle quali viviamo per migliorare la qualità della vita delle persone. Crediamo che serva una riflessione sulle potenzialità, la vocazione e la riqualificazione di Ravenna per governare e orientare i cambiamenti. Sappiamo che, a causa della pandemia di Covid, il momento è difficile e che le persone sono molto concentrate sull’emergenza, ma abbiamo voluto avviare questo percorso di ascolto e partecipazione completamente on line”.

“Vogliamo dare maggiore risonanza alle problematiche più sentite – prosegue Frati – immaginando soluzioni e cercando di condividerle con il maggior numero di persone, con l’obiettivo di costruire un documento programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative del 2021. Una volta terminata la fase di ascolto, proseguiremo con incontri in videoconferenza per presentare gli esiti e consegnarli al candidato sindaco Michele De Pascale, contribuendo così alla definizione di un programma elettorale che nei nostri auspici vuole essere il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini. È importante costruire processi che non sostituiscano la politica e il ruolo anche propositivo e progettuale che questa deve avere, ma che la aiuti e la supporti con strumenti nuovi ad essere in contatto con le persone, raccogliendone bisogni e desideri, in un continuo scambio in entrambe le direzioni.”

Il sondaggio è attivo sulla pagina del Partito Democratico di Ravenna www.pdravenna.it o direttamente al seguente link https://it.surveymonkey.com/r/IMMAGINAILTUOCOMUNE