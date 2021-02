Flamigni (Lega) interroga il Sindaco sul funzionamento del polo energetico di Russi

Marabini Maria, segretaria responsabile Lega Russi Salvini Premier, informa i cittadini di Russi, “che da tempo si pongono domande in merito al funzionamento del polo energetico di Russi, centrale biomasse”, che il consigliere comunale Andrea Flamigni, durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha formulato al Sindaco un’interrogazione in merito :



“Premesso che la centrale a biomasse è un tipo di centrale elettrica che utilizza l’energia rinnovabile ricavabile dalle biomasse estraendola con la combustione delle biomasse; dato che la centrale è nata con lo scopo di produrre energia conservando e sviluppando la vocazione agricola del territorio, che va salvaguardata la sicurezza e la salute ambientale in quanto diritti fondamentali dei cittadini; considerato che la produzione di microinquinanti correlata alla combustione di biomasse legnose può essere di vario genere a causa della composizione chimica del tipo di biomassa che viene bruciata (forestale, agricola, agroforestale, etc.). Infatti la struttura della biomassa legnosa non è caratterizzata solo da lignina, cellulosa ed emicellulosa, ma da innumerevoli altri elementi, quali azoto, potassio, fosforo, zolfo e tracce di altri, che durante la combustione si ossidano e possono formare sostanze inquinanti, tali composti, potenzialmente rilasciati in ambiente, sono strettamente correlate alle tecnologie utilizzate per la riduzione delle emissioni al camino e l’abbattimento dei contaminanti e alla loro corretta gestione. Si chiede pertanto al Sindaco e alla Giunta Comunale risposta scritta in merito a: