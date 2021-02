Bonaretti (M5S): “Dotare Commissioni consiliari di link per far assistere ogni cittadino”

“Crediamo fortemente nella partecipazione del cittadino alla Vita Pubblica- scrive Pierre Bonaretti, Capogruppo M5S Cervia- e vorremmo vedere la cittadinanza sempre piú parte in causa nelle decisioni prese da parte dell’Amministrazione. Le Commissioni sono pubbliche da regolamento e il cittadino può liberamente parteciparvi, questo è vero. D’altra parte, la pandemia ha limitato fortemente la partecipazione in presenza e per molto tempo ancora dovremo considerarla fortemente ridimensionata per ragioni di sicurezza. Nelle Commissioni, che precedono il Consiglio comunale, ci si documenta e si dibatte sui temi che saranno votati in Consiglio e che, inevitabilmente, riguardano la vita di tutti, per questo è importante riuscire a garantire ai cittadini la possibilità di continuare a partecipare”.

“Inoltre, c’è una fetta di cittadini che dalla Vita Pubblica resta esclusa per svariate ragioni che gli rendono impossibile presenziare fisicamente alle riunioni politiche in Comune: salute, disabilità fisiche, luogo di lavoro, impossibilità o difficoltà nello spostarsi dal proprio domicilio. Per tutte queste ragioni, abbiamo presentato una proposta per dotare tutte le Commissioni consiliari di un link di accesso da remoto: ogni cittadino potrà, cliccando su un apposito link dal sito comunale, assistere alla Commissione in streaming e ascoltare il dibattito sui temi direttamente da casa, con un pc o uno smartphone.

Non è fantascienza: molti comuni italiani hanno già adottato questo sistema e noi consiglieri cervesi lo utilizziamo da mesi per poterci riunire nelle Commissioni garantendo il distanziamento e limitando assembramenti di lunga durata.

Pensiamo sia un tema fortemente condivisibile anche da altre forze politiche che vogliano dare alla città un segnale forte di condivisione e trasparenza” conclude Bonaretti.