Morrone (Lega): a Ravenna nessuna fuga in avanti, noi ripartiamo da coalizione Alberghini, se la Pigna vuole starci la porta è aperta

È soddisfatto dell’ingresso della Lega nel Governo Draghi il segretario del Carroccio romagnolo, l’on. Jacopo Morrone. D’altra parte l’elettorato della Lega chiedeva di aderire a questa svolta. Una svolta che chiama in causa anche l’Europa, non più matrigna come una volta. È non è preoccupato Morrone per i riflessi sulla politica locale della frattura sul voto a Draghi fra Lega e FI da una parte e FdI dall’altra. Non ci saranno conseguenze. Sulle prossime amministrative di Ravenna i giochi sono ancora aperti e le pedine si stanno muovendo lentamente, anche perché lo scenario è confuso: non si sa nemmeno quando si voterà. Il centrodestra è alla ricerca della quadra: una coalizione con un perimetro ragionevole e un candidato competitivo da opporre a de Pascale. Le risposte sono ancora da trovare, perciò Morrone guarda con un certo distacco e perfino con ironia a chi fa fughe in avanti e poi si lancia in veloci retromarce. È il caso naturalmente della Pigna che, prima, ha candidato Veronica Verlicchi a Sindaco ma, poi, vedendo che nessuno la seguiva, con il rischio di un’altra piccola lista civica sospesa nel vuoto, come quella di 5 anni fa, s’è vista costretta a fare dichiarazioni pubbliche con cui si diceva disponibile a fare passi indietro, per un discorso di coalizione. Resta da capire se siamo di fronte ancora a giochi di pura tattica e di posizionamento oppure se c’è qualcosa di serio. Sta di fatto che Morrone non ha ancora chiamato la Verlicchi e non pare avere fretta. In altre parole, sembra voler lasciare cucinare La Pigna nel suo brodo ancora per un po’. E mette in chiaro che la Lega riparte dalla coalizione Alberghini, che giunse a un soffio dalla vittoria nel 2016.

L’INTERVISTA

“Il giudizio sul Governo Draghi da parte nostra è positivo, la Lega ha ora tre Ministeri importanti – commenta il leader della Lega Romagna Jacopo Morrone – che possono essere molto d’aiuto alla Romagna. Come Romagnoli penso che possiamo essere soddisfatti. Il Ministero del Turismo di Massimo Garavaglia per la riviera romagnola e le nostre città d’arte calza a pennello ed è di grande importanza. Il sociale, il welfare e le politiche per le persone disabili sono anch’esse importanti e saranno al centro dell’impegno del Ministro Erika Stefani e su questo terreno c’è bisogno di fare e investire tanto per le persone in difficoltà. E poi c’é Giancarlo Giorgetti al MISE, il Ministero per lo sviluppo economico, che diventa cruciale dopo il Covid, per gli aiuti, gli investimenti, la ripartenza dell’economia.”

La svolta europeista della Lega non convince tutti. Siete diventati davvero europeisti? Ci si può fidare dopo tutti gli attacchi portati alla UE dal Carroccio in passato?

“Più che nostra svolta europeista, parlerei di svolta dell’Europa. Quella di oggi è un’Europa differente da quella di qualche tempo fa. È un’Europa che investe o perlomeno promette di destinare tante risorse all’Italia e per l’Italia, è un’Europa che cancella la politica dell’austerity che la Lega ha sempre combattuto. E poi c’è un premier Draghi che ha promesso che non aumenterà di un euro le imposte e punterà al rilancio dell’economia. È una svolta positiva, condivisa da chi guarda alla Lega. Non lo dico solo io ma lo dicono anche i sondaggi e lo dicono anche i cittadini che incontro e sento sul territorio. Ho avuto un riscontro ottimo in ogni sezione e in ogni provincia sull’adesione della Lega al Governo Draghi. E poi con quest’Europa, venendo meno l’austerity e la politica dei vincoli, si può dialogare e lavorare.”

La differente posizione fra voi, Forza Italia e Fratelli d’Italia sul Governo Draghi nell’immediato ha messo in crisi l’unità del centrodestra, rende ora più difficile questa prospettiva sui territori?

“No. Ci siamo sentiti e continuiamo a sentirci. Non è cambiato nullo. L’obiettivo è sempre quello di correre insieme per l’alternativa alla sinistra. Quello che sta accadendo a livello nazionale, per cui noi e Forza Italia per senso di responsabilità nazionale abbiamo aderito all’appello del Presidente della Repubblica e di Draghi è una cosa. Dove si parla di amministrazioni, comuni, realtà locali il piano è completamente diverso: le diverse scelte nazionali sul Governo Draghi non creano nessun tipo di problema fra noi.”

Veniamo a Ravenna. Morrone, i civici con cui volete allearvi alla fine lei li ha chiamati o no?

“Ho sentito due liste civiche, ne manca una, La Pigna. Adesso vedo e leggo che La Pigna prima ha fatto una fuga in avanti e poi si dice disposta a fare un passo indietro per potersi sedere attorno al tavolo della coalizione di centrodestra. Io l’ho dichiarato già sei mesi fa, chiunque ha voglia di partecipare a un tavolo e dialogare con noi è il benvenuto, per me non ci sono problemi. È ovvio che è anomalo presentare un candidato Sindaco e poi chiedere agli altri di sostenere quel candidato. Adesso annunciano un passo indietro. Se questo passo indietro serve a ragionare sulla coalizione, per mettersi a servizio di un gruppo che dovrà scegliere insieme chi sarà il candidato, va bene. Ma allora non andava bene la cosa fatta in precedenza. Non ero informato della loro candidatura. Non ero informato della loro disponibilità a fare un passo indietro. Adesso li sentirò e vedremo. Ma è chiaro che noi siamo partiti dalla coalizione di centrodestra che ha portato al ballottaggio de Pascale nel 2016 e da lì si deve partire per costruire il progetto.”

Insomma lei non ha gradito molto che una piccola lista del 5% presentasse un candidato e poi vi tirasse per la giacca.

“Non è che non ho gradito. Noi abbiamo osservato quanto è accaduto. Non siamo stati coinvolti. Prima si sono presentati, poi dicono che fanno un passo indietro…”

Hanno fatto tutto loro.

“Sì, hanno fatto un passo avanti, poi un passo indietro, adesso faranno un passo di lato e poi siamo a posto (ride, ndr). Noi stiamo facendo un nostro percorso insieme ai nostri alleati e prima di fare un passo in una certa direzione lo voglio condividere con gli altri, con Ancarani e Fantinelli, Ferrero, Ancisi. Questa è la logica di coalizione. Stiamo lavorando tutti quanti e non è facile in questo momento perché è difficile vedersi, avere spazi fisici a disposizione per incontrasi, non sappiamo nemmeno quando ci saranno le elezioni, potrebbero essere a maggio oppure a settembre, insomma è una fase abbastanza particolare. Dall’altra parte, fanno e disfano. Io guardo e dico: se volete fare questo passo indietro e mettervi al tavolo con noi nessun problema, noi siamo aperti a tutti.”