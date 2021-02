Ripristinati gli orari dell’ufficio postale di Barbiano su tre turni settimanali

Poste Italiane ha ripristinato gli orari dell’ufficio postale di Barbiano su tre turni settimanali: a partire dal 15 febbraio, infatti, l’ufficio torna a essere aperto il martedì e il giovedì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. La disposizione è stata comunicata al sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, che si era fatto portavoce della raccolta firme lanciata dal gruppo consiliare Insieme per Cotignola – Centrosinistra e che aveva visto la partecipazione di circa 700 cittadini.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa vicenda, perché questi mesi di riduzione del servizio avevano messo in luce forti disagi – ha dichiarato il primo cittadino –. Lo dimostra la grande partecipazione riscossa dalla raccolta firme. Abbiamo avuto notizia della riapertura su tre turni a fine gennaio, ma abbiamo voluto attendere la comunicazione ufficiale di Poste per esprimere la nostra soddisfazione”.

“Ringraziamo tutti i cittadini che hanno collaborato a questa azione – ha dichiarato Davide Pietrantoni, capogruppo di Insieme per Cotignola –. Il nostro gruppo consiliare non ha fatto altro che intercettare un bisogno e cercare di risolverlo, che è il compito primo della politica. Il risultato è un merito collettivo di tutti i firmatari, e un grazie speciale vorremmo riservarlo agli esercenti del centro che ci hanno aiutato nella raccolta delle adesioni”.

“Il servizio postale è un servizio pubblico – ha aggiunto Pietrantoni -, e sapevamo quindi che la nostra voce non poteva rimanere inascoltata, benché questo risultato fosse tutt’altro che scontato. Non ci siamo arresi, nemmeno quando inizialmente Poste Italiane ci aveva comunicato che non avrebbero provveduto alla riapertura sui tre turni richiesti. Sappiamo bene che Barbiano ha subito un calo dei servizi nel corso degli ultimi anni, come la perdita dell’edicola e della banca, ma in questi casi si tratta di iniziative esclusivamente private, in cui la politica non ha voce, se non per cercare di intercettare disponibilità che però in questi casi non sono mai emerse”.