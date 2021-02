Maurizio Bucci capolista della Pigna per il Consiglio comunale di Ravenna: l’imprenditore torna in campo

Aveva detto che avrebbe dato solo una mano, ma il richiamo della competizione politica è stato troppo forte anche questa volta per Maurizio Bucci. Tutte le volte che c’è una campagna elettorale, l’imprenditore con la passione per la politica o, se volete, il politico che di professione fa l’imprenditore, scende in campo. È una specie di richiamo della foresta. Dopo avere militato in varie formazioni politiche di centrodestra, 5 anni fa Bucci fondò la Lista civica La Pigna, si candidò Sindaco e ottenne un seggio a Palazzo Merlato, conquistando 3.804 voti con una brillante campagna elettorale. Pochi mesi dopo, inspiegabilmente e repentinamente lasciò il seggio a Veronica Verlicchi. Disse ufficialmente che aveva chiuso con la politica attiva.

Invece, Bucci è rimasto Presidente della Pigna e dopo tre anni di oblio, dall’estate scorsa è tornato in qualche modo campo e s’è capito subito che sarebbe stato ancora della partita. Infatti, non darà solo una mano, ma sarà capolista della Pigna per il Consiglio comunale e supporterà la candidata a Sindaco Veronica Verlicchi. Ecco cosa scrive La Pigna sulla bacheca ufficiale del lista: “Continua senza sosta la formazione della lista dei candidati de LaPigna, che sarà caratterizzata dalla presenza di personalità competenti e serie provenienti da tutti i settori della società ravennate. Maurizio Bucci ha il compito di trainare e rafforzare il consenso dei ravennati per la candidata a Sindaco della Lista Civica La Pigna Veronica Verlicchi e per la lista stessa. Imprenditore molto noto e attivo nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, assume per La Pigna anche la delega dei rapporti con l’imprenditoria di Ravenna, alla quale verranno illustrati i progetti di rilancio economico e occupazionale della lista La Pigna. Il duo Verlicchi – Bucci unitamente alla composizione della lista rappresenta la migliore garanzia per scardinare il Sindaco Michele de Pascale e il Pd dalla guida di Ravenna. La Lista La Pigna si caratterizza per l’ unità politica e programmatica, con grande forza e determinazione per far voltare pagina a Ravenna e per creare impresa, lavoro e benessere per i ravennati.”

Nessun accenno alla coalizione di centrodestra. Alla luce di questi sviluppi, appare più che mai probabile che La Pigna abbia deciso di correre da sola alle elezioni, anche se ogni tanto sostiene il contrario. Mal si concilia, infatti, questa mossa con l’idea di fare un passo indietro – annunciato nei giorni scorsi – per sedersi al tavolo del centrodestra e trovare una proposta di coalizione condivisa. La Pigna non pare intenzionata a fare passi indietro ma semmai continua a fare fughe in avanti che mettono in difficoltà il centrodestra. Con buona pace della Lega, di Jacopo Morrone e di tutto il centrodestra ravennate. La cosa più pronosticabile è che La Pigna sarà da una parte e il centrodestra dall’altra anche questa volta, come nel 2016. E addio sogni di alternativa al centrosinistra e a de Pascale.

Maurizio Bucci sempre sulla bacheca della Pigna scrive, rivolto alla Verlicchi: “Ricambio l’impegno ed il coraggio che tu hai messo nelle precedenti amministrative quando ero io il candidato Sindaco. Ora lo sei tu. Comunque non è male mettersi a disposizione di una donna. Sai noi lo facciamo con i fatti il PD solo con le parole. Guarda il casino che stanno facendo con il Governo Draghi non ancora insediato. Ah, io ti chiamo Sindaco. Sindaca lo lasciamo a chi punta solo sull’apparenza. Avanti tutta. Il PD e de Pascale si possono battere!”

Sempre sulla bacheca della Pigna appare anche un commento di un ravennate illustre quanto discusso, Giuseppe Musca, già segretario provinciale del PSI negli anni di Craxi e Vice Sindaco di Ravenna. Ritiratosi dalla vita politica, Musca ha intrapreso l’attività di imprenditore ed è stato coinvolto in diverse inchieste (il 24 settembre 2018 è stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta a 10 anni e 6 mesi di carcere). Da Musca, che da tempo è assiduo frequentatore della bacheca della Pigna, arriva un vero e proprio pronunciamento a favore di Verlicchi e Bucci: “Dal deserto del centro destra provengono segnali rassicuranti di vitalità. C’è chi lavora per sottrarre Ravenna al grigio regime burocratico della stagnazione e della pura difesa dello status quo e dei suoi radicati privilegi clientelari!”