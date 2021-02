Ferrero (Fd’I): “Le restrizioni a zone si facciano su base provinciale: non possiamo pagare per Bologna”

“Una eredità del precedente governo che con ogni probabilità sarà adottata anche da quello attuale, vista la permanenza del medesimo ministro allo stesso dicastero, è la suddivisione cromatica regionale dell’Italia”. Una suddivisione che ad Alberto Ferrero, portavoce di Fratelli d’Italia in provincia di Ravenna, non piace, perché penalizza zone, come il ravennate appunto, da sempre a più basso contagio rispetto al resto della regione.

“Attualmente l’Emilia Romagna- continua l’esponente politico -, dopo settimane in zona arancione, si trova in zona gialla, tuttavia, da quanto emerge, sembrerebbe che, da qui a qualche giorno, possa tornare in zona arancione. Senza entrare nel merito se le chiusure parziali o totali siano la soluzione, quello che si contesta è che venga “trattato” indistintamente un territorio che inizia a Piacenza e finisce a Rimini. Se è vero che l’indice di contagiosità regionale si è alzato, è altrettanto vero che la causa è determinata dall’aumento di tale indice nelle provincie di Bologna e Modena che da sole rappresentano un terzo della popolazione regionale, quindi è ovvio che aumentando loro, l’incidenza a livello regionale sia maggiore rispetto a variazioni in provincie meno popolose”.

“Per questo motivo – aggiunge -, sarebbe auspicabile che, eventuali maggiori restrizioni avvenissero su scala locale e non regionale. In altre parole, per quale motivo Ravenna dovrebbe essere penalizzata per un aumento della contagiosità a Bologna? La nostra provincia ha sempre riscontrato un minor numero di contagi rispetto ad altre zone della regione, per questo motivo sarebbe sbagliato continuare a penalizzarla con chiusure generalizzate. Anche in altre regioni sono avvenute delle chiusure di singoli comuni e non vorrei che in Emilia Romagna questo non avvenisse e si livellasse verso il basso l’intero territorio regionale per evitare che, a subire il marchio di finire in zona arancione, fosse il solo capoluogo di regione con il suo Sindaco uscente”.

“Ovviamente ci auguriamo che non sia questa la motivazione – conclude sibillino Ferrero – e chiediamo al Sindaco De Pascale, che è anche il presidente della provincia di Ravenna e presidente dell’Unione delle provincie italiane, di impegnarsi affinché eventuali restrizioni avvengano su scala locale ed evitare ulteriori disagi alla nostra città”.