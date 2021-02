Il 23 febbraio si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 23 febbraio alle 15.30 si riunirà il Consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Disservizi relativi alla revisione dei veicoli alimentati a metano (CNG)”, presentato da Lorenzo Margotti, consigliere gruppo Pd; “Celebrazioni dantesche in pausa da Covid, ma non ovunque, perché?” di Samantha Tardi, capogruppo CambieRà; “Anche Madonna dell’Albero e Borgo Montone senza la prima classe elementare – Rivedere il sistema delle iscrizioni alle scuole primarie” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna.

A seguire il consigliere comunale Rudy Gatta (Pd) presenterà un’interrogazione avente ad oggetto “Sistemi di videosorveglianza a Mezzano”.

Successivamente saranno presentate due proposte di deliberazione: la prima dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, “Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con valore di adozione di variante specifica al vigente Poc del Comune di Ravenna, preordinata all’apposizione del vincolo espropriativo, relativo alla realizzazione dell’opera: “Intervento di realizzazione del parcheggio in adiacenza al plesso scolastico a San Pietro in Vincoli”; la seconda dall’assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini, “Approvazione accordo, ai sensi dell’art. 15 legge 241/90 e ss.mm.ii., tra Comune di Ravenna e Ausl della Romagna – Ambito territoriale di Ravenna, per la gestione delle prenotazioni Cup presso gli uffici comunali decentrati del Comune di Ravenna per il triennio 2021-23”.

Quindi Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, presenterà la mozione “Dotare la casa della salute di San Pietro in Vincoli di nuovi servizi specialistici”. In seguito il consigliere Emanuele Panizza (gruppo Misto) presenterà la mozione “Tecnologia 5G sul territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica”.

Si procederà poi alla discussione dell’ordine del giorno “Sostegno alle proposte di legge contro i neofascismi”, presentato da Massimo Manzoli, capogruppo Ravenna in Comune.