Il 25 febbraio si riunisce in videoconferenza il consiglio comunale di Faenza: l’ordine del giorno dei lavori

Giovedì 25 febbraio alle ore 18:30 è convocato il Consiglio Comunale di Faenza, in prima convocazione – in sessione ordinaria – seduta pubblica, che, considerato l’emergenza sanitaria e visto il D.L. 18/2020, si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Lifesize, per discutere il seguente ordine del giorno:



Svolgimento di interrogazioni

– Verifica della percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021 e presa d’atto circa l’adeguamento delle tariffe dei servizi medesimi (relatrice ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile;

– Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2025, annualità 2021, presa d’atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2020, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e allegati obbligatori (relatrice ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile;

– Società Ravenna Holding S.p.A.: espressione di indirizzo per l’approvazione del budget 2021, del piano economico-finanziario-patrimoniale 2021/2023, del contratto di sindacato di Hera di secondo livello (relatore ass. Fabbri A.) – delibera immediatamente eseguibile;

– Espressione di indirizzo per l’approvazione del piano triennale di attività 2021/2023 e bilancio preventivo 2021 del CON.AMI – contratto di sindacato di Hera di secondo livello area territoriale Romagna (relatore ass. Fabbri A.) – delibera immediatamente eseguibile;

– Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di Hera S.p.A. 2021/2024 (relatore ass. Fabbri A.) – delibera immediatamente eseguibile;

– Indirizzi per l’affidamento diretto della gestione in accreditamento per n. 112 posti della casa residenza per anziani “Il Fontanone” di faenza all’ASP della Romagna faentina con decorrenza dal 1° aprile 2021 (relatore ass. Agresti) – delibera immediatamente eseguibile;

– Approvazione convenzione tra il Comune di Faenza e l’ACER di Ravenna per la gestione degli alloggi sociali ad uso privato, destinati al recupero dell’autonomia in San Pier Laguna dal 01/01/2021 al 31/12/2031 (relatore ass. Agresti) – delibera immediatamente eseguibile;

– Declassificazione della strada vicinale non consorziale “Bianzarda Gesuita” ad area libera da servitù di passaggio di uso pubblico (relatrice ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile;

– Approvazione adesione del Comune di Faenza alla rete europea SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) e approvazione del relativo statuto (relatrice ass. Fabbri R.) – delibera immediatamente eseguibile;

– Mozione “TARI attività commerciali” (presentato dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier).

Dal comune informano della possibile continuazione dello svolgimento della seduta nel giorno successivo – venerdì 26 febbraio alle ore 20.00. In ogni caso, è garantita la diffusione in diretta streaming del consiglio sulla pagina Facebook del Comune di Faenza.