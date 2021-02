Appello per Ravenna Coraggiosa a quota 210 adesioni. Venerdì 5 marzo l’Assemblea costituente sulla piattaforma Zoom

Il Comitato per Ravenna Coraggiosa annuncia che ad oggi sono oltre 210 le adesioni all’Appello per dare vita anche a Ravenna una lista Ravenna Coraggiosa per le prossime elezioni amministrative: “un risultato oltre le aspettative e molto significativo che rinnova la necessità di continuare con questo progetto” dicono i ‘coraggiosi’ che hanno deciso di auto-convocarsi venerdì 5 marzo alle ore 20.30, in un’assemblea pubblica “che costituisca Ravenna Coraggiosa, per darci la possibilità di dare corpo ad un progetto largo, plurale, aperto a tutti coloro che vorranno dare un contributo, e cominciare assieme a lavorare e partecipare con le nostre idee al progetto di coalizione.”

L’incontro avverrà sulla piattaforma Zoom. Chi vorrà aderire all’appello e partecipare all’assemblea può richiedere il link per la partecipazione alla mail: perravennacoraggiosa@gmail.com. Sarà disponibile anche una diretta Facebook sulla pagina Coraggiosa Ravenna.

“Proveniamo da esperienze e generazioni diverse: dalla passione politica, dal mondo del lavoro, dalle associazioni attive nella società, dalle attività culturali, dalla scuola e dall’università, dall’attività medica e dalla ricerca. Abbiamo bisogno che nuove idee, nuovi linguaggi, nuove forme di relazione irrompano nella politica e nell’azione di governo della città, portando con sé la fatica, le speranze, i talenti che appartengono alla vita quotidiana di una comunità che vuole esserci ed essere protagonista. Con l’appello – dicono i ‘coraggiosi’ – è iniziato un percorso: non ci interessa fare un semplice cartello elettorale, vogliamo che Ravenna Coraggiosa sia un progetto civico e politico che rinnovi il campo progressista, in senso ecologista, femminista, europeista, che si radichi nella società e sappia valorizzare quello che di buono è stato fatto, proporre le discontinuità necessarie, con forti innovazioni.”