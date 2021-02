Cervia, la Lega presenta OdG per rendere i bagnini di salvataggio Pubblici Ufficiali a tutti gli effetti

Il Gruppo Lega di Cervia ha presentato un Ordine del Giorno sul servizio di salvataggio chiedendo in sostanza di valutare “la possibilità di rendere i bagnini di salvataggio Pubblici Ufficiali a tutti gli effetti, allo scopo di potergli fornire mezzi finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste anche da parte dell’utenza più indisciplinata”.

La Lega scrive: “Visto che il personale del salvamento, come da ordinanza regionale, è tenuto a far rispettare regole e divieti alla balneazione, come ad esempio quando viene issata bandiera rossa; è indubbio rilevare che alcune volte è capitato al nostro personale di salvataggio/salvamento di trovarsi dinanzi ad una clientela disinteressata o incosciente dei reali pericoli che possono derivare dalla balneazione, in particolare tutto ciò può provocare situazioni di gravi emergenze nelle quali sono chiamate ad intervenire addirittura le forze dell’ordine, sottraendo così personale alla Guardia Costiera, o chi per essa, alle consuete mansioni di pattugliamento e ad altri servizi; chiediamo al Consiglio Comunale: di impegnare la Giunta Medri, al fine di intervenire nella stesura della futura Ordinanza Balneare Regionale 2021 affinché sia valutata la possibilità di rendere i bagnini di salvataggio Pubblici Ufficiali a tutti gli effetti, allo scopo di potergli fornire mezzi finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste anche da parte dell’utenza più indisciplinata; di impegnare altresì il Sindaco e la Giunta affinchè il servizio di salvataggio sia allungato e possa garantire assistenza ai bagnanti anche nei periodi di bassa stagione.”