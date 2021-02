La realizzazione delle casse d’espansione nei quartieri Lugo Sud e Lugo Ovest è più vicina

Col Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia, in data 23 febbraio 2021, sono state pubblicate le graduatorie dei comuni italiani beneficiari di contributi per investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Tale linea contributiva era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2019 ed è stata incrementata con la Legge n° 126 del 13.10.2020. Il Comune di Lugo beneficerà di un milione di euro per il bacino di laminazione del quartiere Lugo Sud e di un milione di euro per il bacino di laminazione del quartiere Lugo Ovest.

Qualche giorno fa, è già stato affidato l’incarico professionale per il primo stralcio di Lugo Sud per la progettazione definitiva/esecutiva a uno Studio ingegneristico di Forlì. I contributi verranno erogati da parte del Ministero per il 20% a breve; per il 60% alla verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori; il restante 20% dopo il collaudo. L’obbligo dell’amministrazione comunale di Lugo è quello di procedere all’affidamento dei lavori entro i mesi stabiliti dal Decreto.

Per la Buona Politica vede con favore “realizzarsi opere pubbliche necessarie, attese da tempo dalla comunità lughese. I pregressi accordi sottoscritti tra le Istituzioni locali e la Società interessata allo sfruttamento dei pozzi Longanesi, da cui sarebbe derivata una compensazione economica, hanno dimostrato, nel tempo, la loro inconsistente percorribilità. I contributi dello Stato invece permetteranno la realizzazione delle opere pubbliche con tempi di esecuzione certi mettendo in tal modo in sicurezza idraulica i Quartieri di Lugo sud e Lugo ovest.”