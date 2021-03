San Zaccaria. Via Dismano chiusa per 20 giorni, Vasi (PRI): “Impossibile richiedere sgravi tributari per attività interessate”

Andrea Vasi, Consigliere Comunale Gruppo PRI, in seguito alla segnalazione di alcune attività del paese di San Zaccaria, confrontandosi con l’assessore Massimo Cameliani, ha comunicato che, purtroppo, causa una normativa nazionale, non sarà possibile richiedere sgravi tributari in quanto la normativa sovra citata impone per ottenerli, anche da parte del comune di riferimento, lavori per sei mesi continuativi .

“La riduzione di Tari (tassa rifiuti), la Tosap (tassa occupazione spazi) permanente e temporanea e l’Icp (imposta sulla pubblicità) proporzionale ai venti giorni di chiusura sarebbe stata di grande aiuto per i nostri concittadini attivi nel mantenere fruibili al meglio le proprie imprese in un momento per ovvi motivi critico e delicato , purtroppo però, come dicevo in precedenza siamo vincolati a una legge che richiama a uno sforzo ulteriore non attenuabile” ha affermato Vasi attraverso nota stampa.

Vasi, spera che termino nel breve periodo i lavori di ANAS nell’uscita di Casemurate della E45, poiché il disagio è chiaro e tangibile per un paese che vive anche grazie al passaggio. Resta però di grande importanza l’opera di adeguamento del Canale Torricchia nell’intersezione tra Via Dismano e Via Nuova ,in quanto le case interessate , hanno subito ben tre alluvioni negli ultimi dieci anni.