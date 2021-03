Conselice. Rinviata l’inaugurazione del Municipio con presidente Regione E-R Bonaccini

La notizia non era ancora stata ufficializzata, ma l’Amministrazione Comunale di Conselice aveva organizzato per sabato prossimo, 6 marzo, l’inaugurazione ufficiale del “nuovo” Municipio (ovvero del restauro del palazzo municipale, che ha richiesto molti mesi di lavoro e ha riportato a nuova luce gli splendidi spazi dell’edificio, costruito nella seconda metà dell’Ottocento).

A tagliare il nastro sarebbe stato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: anche perché il contributo regionale per i lavori è stato decisamente significativo, superiore al milione di euro.

L’iniziativa si sarebbe dovuta svolgere ovviamente in condizioni di sicurezza, ma nell’idea originaria avrebbe previsto comunque una cinquantina di presenti nella sala auditorium al secondo piano, e una diretta facebook per poter coinvolgere, anche se solo da remoto, tutti gli interessati.

La nuova situazione di emergenza legata alla pandemia, con l’istituzione della zona “arancione scuro” a Conselice (come in quasi tutta la Romagna) ha però indotto l’Amministrazione, in accordo con il Presidente della Regione, a rinviare l’inaugurazione a data da destinarsi, non appena le cose saranno migliorate. “Avevamo pensato di tenere confermata la cerimonia fino all’ultimo (seppure in modalità ancor più restrittive), stante la disponibilità del Presidente anche con questa pandemia, allo scopo di esprimere vicinanza al territorio – afferma il sindaco, Paola Pula – ma a questo punto siamo stati noi a proporre il rinvio: anche ascoltando le opinioni di diversi interlocutori locali che ci chiedevano di rimandare, sia per evitare rischi che per permettere a un numero maggiore di persone di gioire di questo evento in un momento più tranquillo. Ringraziamo dunque il presidente della Regione per la disponibilità al rinvio, e per averci contestualmente promesso che sarà comunque presente quando potremo finalmente effettuare l’inaugurazione”.

Ricordiamo peraltro che il Municipio è già stato riaperto nella sua interezza, sebbene con modalità di accesso regolate dall’emergenza Covid: sul sito del comune, www.comune.conselice.ra.it, si possono consultare orari di apertura e modalità di fruizione di ogni servizio presente.