Flamigni (Lega Russi): “Sconti a chi non rispetta le regole: ancora troppa gente senza mascherina”

“Il Gruppo Lega per Russi condivide in pieno la linea del Sindaco – afferma il Consigliere Comunale Andrea Flamigni – a 12 mesi dal primo lockdown la situazione non è certo delle più rosee nonostante i continui sacrifici che tutti noi cittadini, adulti e bambini, abbiamo fatto in questi mesi.”

“Bambini ed anziani – prosegue Flamigni – rappresentano la nostra memoria ed il nostro futuro e vanno tutelati quanto più possibile. Purtroppo la tutela dei bambini passa anche dalla didattica a distanza e non possiamo tollerare comportamenti irresponsabili da parte dei nostri concittadini. Apprezziamo il messaggio del Sindaco ed il rigore richiesto, ma purtroppo durante la giornata di oggi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di nostri concittadini, genitori di bimbi in età scolare, indignati di quanto loro malgrado hanno osservato in un momento così delicato, dove lo spettro di tornare in zona rossa è dietro l’angolo.”

“Le segnalazioni dei cittadini ricevute fanno riferimento ad un comportamento da parte del personale della locale Polizia Municipale in antitesi a quanto diramato dal Sindaco attraverso la stampa locale. In più occasioni – prosegue Flamigni – durante l’attività di controllo del territorio sono passati a pochi metri dagli Agenti di Polizia Municipale cittadini che non indossavano la mascherina e nulla è stato loro segnalato.”

“I cittadini – conclude Flamigni – ci hanno segnalato un clima da saldi di fine stagione e non da “nessuno sconto” come anticipato dal Sindaco”.