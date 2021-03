Michele de Pascale: “Solidarietà a Zingaretti. Vorrei sperare che fosse possibile un suo ripensamento”

Sconcerto e preoccupazione nella base Pd ravennate per le dimissioni a sorpresa di Nicola Zingaretti dalla segreteria nazionale del partito.

Nicola Zingaretti ha scritto su Facebook: “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni. Sono stato eletto proprio due anni fa. Abbiamo salvato il Pd e ora ce l’ho messa tutta per spingere il gruppo dirigente verso una fase nuova. Ho chiesto franchezza, collaborazione e solidarietà per fare subito un congresso politico sull’Italia, le nostre idee, la nostra visione. Dovremmo discutere di come sostenere il Governo Draghi, una sfida positiva che la buona politica deve cogliere. Non è bastato. Anzi, mi ha colpito invece il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto. Non ci si ascolta più e si fanno le caricature delle posizioni. Ma il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a causa in una guerriglia quotidiana. Questo, sì, ucciderebbe il Pd. Visto che il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili. Io ho fatto la mia parte, spero che ora il Pd torni a parlare dei problemi del Paese e a impegnarsi per risolverli. A tutte e tutti, militanti, iscritti ed elettori un immenso abbraccio e grazie. Ciao a tutte e tutti, a presto. Nicola.” Un messaggio inusuale. Per il modo, per la durezza.

Fra le prese di posizione a Ravenna c’è quella del Sindaco Michele de Pascale che scrive: “Solidarietà a Zingaretti. Vorrei sperare che fosse possibile un suo ripensamento per una decisione che lascia senza guida il Pd in un momento difficilissimo per il paese. Purtroppo ci sono enormi responsabilità delle diverse correnti del Pd, di minoranza e di maggioranza, che rappresentano solo pezzi di gestione del potere, che hanno reso quasi impossibile l’azione politica del Pd, anche in una fase, come quella attuale, dove si potrebbero aprire vasti spazi di azione e di consenso per una forza progressista, europeista e riformista.”

Il segretario provinciale Alessandro Baratoni su Facebook ha scritto: “Piano vaccinale in difficoltà, imprese allo stremo, lavoratori in cassa integrazione, bambini lontani dalla scuola e adolescenti in crisi. Solitudine e tristezza. In questo momento di forti restrizioni e grandissimo sconforto la politica deve essere sintonizzata con le preoccupazioni degli italiani. Per questo credo che il mio partito oggi non debba chiudersi in un dibattito che rischia di essere autoreferenziale sulla leadership e sugli equilibri romani. Credo sia il momento di discutere dell’apporto che il Partito Democratico può dare al governo con le proprie proposte, i propri valori e le proprie idee. Come vogliamo trasformare il mondo ingiusto, iniquo e inquinato che ci ha portato fino a qui? Che contributo possiamo dare insieme ai sindaci che candideremo in tantissime città l’ottobre prossimo per trasformare e immaginare città nuove con una migliore qualità della vita? Io sono orgoglioso del Pd di Ravenna, delle persone che ho accanto, dei suoi amministratori, dei dirigenti, dei militanti. Persone che ogni giorno si impegnano coerentemente per la comunità e hanno solo questo come obiettivo. Oggi non servono conte interne per determinare rapporti di forza, serve invece una discussione libera e aperta sulle tante cose che sono successe nell’ultimo anno e le tante che vorremmo accadessero in futuro.”