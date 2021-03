Crisi Pd. Parla Davide Ranalli: l’alleanza progressista con M5S e LeU e con pezzi di società è centrale, Zingaretti deve andare avanti

Sul terremoto in casa Pd, innescato dalle dimissioni del segretario Nicola Zingaretti, annunciate via Facebook con un messaggio durissimo, sono tante le reazioni. Molte le attestazioni di stima e di affetto al segretario fra la base dem. Tanti a dirgli: non mollare! Ecco cosa ne pensa Davide Ranalli, Sindaco di Lugo, attento a ciò che si muove a sinistra e animatore di un’area politico-culturale nel Pd insieme a Gianni Cuperlo, che chiede scelte chiare e radicali.

Davide Ranalli che cosa succede nel Pd con le improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti? Perché ora e così? Siamo di fronte a una vera e propria crisi? Ci aiuti a capire.

“Le ragioni delle dimissioni le ha spiegate molto bene lo stesso Nicola Zingaretti. Stanno nel fatto che il tentativo che egli ha intrapreso di gestione unitaria del partito è fallito. In realtà era considerato importante solo per qualcuno. Altri, pur dicendo sì e assumendosi responsabilità di gestione, hanno continuato a portare avanti le loro logiche di corrente. Questa balcanizzazione del Pd ad opera delle correnti ha prodotto una situazione tale per cui, chi ha avuto responsabilità di gestione anche durante la recente crisi di governo con le nomine di ministri e sottosegretari – in cui serviva grande unità e responsabilità – in realtà ha continuato una guerriglia quotidiana contro il segretario. Zingaretti ha dato una risposta molto radicale, che apre uno scenario difficile, perché è appunto difficile capire adesso quale sarà lo sbocco.”

Secondo lei?

“Io auspico che il gruppo dirigente che ha sostenuto lealmente Zingaretti ora convinca il segretario a restare e a continuare la sua opera. Facendo però un’analisi dalla quale né Zingaretti né il Pd può più prescindere. Zingaretti dovrebbe promuovere un dibattito vero e sincero che chiarisca la strategia del partito e chi può stare dentro la gestione di quella strategia e impostazione di partito, con quali idee e con quali progetti. Chi non ci vuole stare può essere nel partito, ma farà la minoranza e non pretenderà di avere un peso nella gestione. Serve chiarezza, ma non nell’ottica della conta. Serve chiarezza di progetti politici da portare avanti, primo fra tutti per me quello dell’alleanza progressista con Cinque Stelle e LeU, che è uno degli elementi su cui si costruisce il progetto politico del Pd, un progetto che però ha bisogno di rafforzarsi. E non si può stare dentro un’alleanza come questa senza avere come partito dei chiari obiettivi e una chiara direzione di marcia.”

Ricostruiamo gli ultimi 2 anni. Non è un mistero che quando Zingaretti ha preso in mano il Pd non aveva intenzione di dare vita al Governo Conte con i Cinque Stelle. Nell’estate del 2019 dopo la crisi del Papeete lui avrebbe preferito andare a votare. Ma per tenere unito il Pd, in nome dell’unità, cedette alle pressioni di chi voleva fare quel governo. Dopo 15 giorni, Renzi, che aveva voluto a tutti i costi il governo, fece la scissione. Durante il percorso del Governo Conte, poi, nella gestione della pandemia, sul campo si è cementata questa buona collaborazione e questa alleanza di fatto fra democratici, sinistra e Cinque Stelle che ha dato buoni risultati. Questa cosa a molti dava fastidio e in particolare a Renzi, che si è incaricato di far saltare il banco. Con la crisi del Governo Conte e con il Governo Draghi è andato in crisi il progetto dell’alleanza progressista, è andata in crisi la vostra strategia e ora stanno implodendo M5S e Pd. Alla fine, è quello che voleva Renzi.

“La crisi e la caduta del Governo Conte rappresenta un punto di ripensamento delle forze che facevano parte di quel governo e che sostenevano quell’alleanza. La scelta di dare vita al Governo Conte si è trasformata sul campo, nella gestione della pandemia e della crisi economia, una via di uscita per Zingaretti e il Pd dalla logica del partito maggioritario, che aveva isolato e portato alla sconfitta il Pd. È cambiata la prospettiva. Si è passati a un partito che tesseva alleanze non solo con forze politiche come Cinque Stelle e LeU ma anche con pezzi di società. Zingaretti ha creduto e investito in questo cambiamento. Questa cosa era talmente chiara che qualcuno nel campo della stessa maggioranza di governo – e in questo caso Renzi – ha deciso di far saltare questa esperienza. L’obiettivo di Renzi non era solo di abbattere Conte, aveva come secondo obiettivo conseguente quello di sfaldare quella alleanza che si stava cementando. Lui voleva aprire una crisi dentro Cinque Stelle e Pd. Una mossa spregiudicata, tipica di Renzi. E credo che proprio per questo Zingaretti oggi abbia il compito di fare grande chiarezza dentro il Pd. Perché quel progetto di sfaldare l’alleanza potrebbe essere accarezzato anche dentro lo stesso Pd da chi non crede al rapporto con i Cinque Stelle. Occorre dare battaglia politica e occorre farlo con idee chiare. Nel Pd ognuno può starci con le proprie idee, anche diverse fra loro, ma nella chiarezza. Se il partito si dà una strategia di alleanza bisogna andare su quella strada. Chi non è d’accordo può stare dentro il partito ma non cercare di ostacolare il progetto della maggioranza del Pd. Perché altrimenti il rischio è quello che vediamo, di un segretario che è condizionato da gruppi parlamentari che non ha potuto scegliere lui con la sua segreteria, ma che ha ereditato da Renzi prima della scissione. Si rischia un corto circuito che può fare molto male al Pd, al progressismo e al paese. Perché siamo dentro un governo dove c’è anche la destra e mentre la destra continua la sua campagna di propaganda, i progressisti si stanno lacerando fra loro e non sono in grado di dare rappresentanza agli interessi delle persone e delle categorie che intendono rappresentare.”

Nell’Assemblea del 13 e 14 marzo, il Pd deve chiarire tutto questo, deve ridare forze al progetto dell’asse con Cinque Stelle e LeU, con Zingaretti alla guida secondo lei?

“Io credo che tra coloro i quali vogliono assaltare il fortino e coloro i quali ci si sono chiusi dentro il fortino per difenderlo ci sia un’altra via possibile. Attraverso un dibattito serio, aperto ed onesto bisogna costruire le ragioni per rilanciare il Partito democratico nell’ottica dell’alleanza progressista e ambientalista che dal mio punto di vista però non è solo alleanza fra Pd, Cinque Stelle e LeU. Come abbiamo scritto anche nel documento dell’area che fa riferimento a Gianni Cuperlo Radicalità per costruire, bisogna costruire alleanze fuori delle forze politiche, nella società. Più debole è il Pd più sarà difficile aprirsi e costruire queste alleanze nella società. E senza queste alleanze con la società la stessa alleanza progressista sarà molto più debole e forse non sarà. Tutto si tiene. Detto questo, se Zingaretti dovesse tornare sui suoi passi, deve essere consapevole lui e dobbiamo esserlo tutti che nel Pd c’è un dibattito da fare: non si può pensare di tornare semplicemente alla situazione pre-esistente come se non ci fossero state quelle dimissioni e non fosse accaduto nulla.”