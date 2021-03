Liverani (Lega): Chiaro del Comune e Chiaro di Mezzo a rischio ambientale, si intervenga subito

“Bisogna fare qualcosa e farlo subito: il comparto acqua dolcifero sito tra la Piaiassa Baiona e la Pineta San Vitale è a rischio disastro ambientale se la Regione e il Comune non prenderanno in mano la situazione in tempi rapidi per mettere un freno a questa situazione”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani. “Nel Chiaro del Comune e nel Chiaro di Mezzo rischia di verificarsi lo stesso fenomeno che ha colpito in passato la Valle della Canna. Se non facciamo qualcosa in tempi rapidi potremmo presto trovarci a rivivere lo stesso dramma che nel 2019 ha provocato la scomparsa di circa il 50% dell’avifauna a causa della moria provocata dal devastante batterio sviluppatosi per la mancanza di ossigeno nelle acque” ha rilevato il leghista.

“C’é bisogno immediatamente di acqua dal Lamone, quella già richiesta a novembre dello scorso anno. Servono opere per regolare il livello dell’acqua e il passato ci ha insegnato che non possiamo stare fermi a guardare. Qualcuno deve attivarsi in maniera rapida e concreta prima che si verifichi un nuovo danno ambientale” ha concluso Liverani.