Consiglio comunale di Bagnacavallo in modalità on line martedì 9 marzo

Martedì 9 marzo 2021 alle 19 si riunirà in modalità on line il Consiglio comunale di Bagnacavallo. All’Ordine del giorno, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, sarà preso in esame “Hera S.P.A. – Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari 2021 – 2024 e contratto di sindacato dei soci pubblici dell’area territoriale Romagna”, relatore Venieri Simone. A seguire le Comunicazioni odg e le interrogazioni presentate.