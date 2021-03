Un polo civico per i giovani e il sostegno scolastico. Lo propone la Lega di Cervia

I consiglieri del gruppo Lega di Cervia hanno presentato un ordine del giorno nel quale invitano il sindaco e la giunta “a pianificare fin d’ora i fondi necessari, per l’anno 2022, per la creazione di un nuovo polo civico”.

Un luogo, spiegano, “dove si possano creare spazi per realizzare nuovi progetti pedagogici, nuovi percorsi di apprendimento, cioè un luogo dedicato ai giovani della città dove si possano creare laboratori musicali, artistici, ma anche centri di aiuto allo studio, dove insegnanti qualificati offrano ore di recupero materie scolastiche, e altresì spazi dove genitori o insegnanti in pensione possono offrire il loro tempo libero, e dove vi possano essere gli spazi necessari per riunioni ed incontri formativi con le associazioni del territorio, o tra cittadini stessi”.

“Il gruppo lega Cervia – si legge nel documento sottoposto al consiglio comunale -, immagina un centro civico cittadino, come culla delle sinergie tra comune e cittadino, arrivando addirittura a permettere che siano coinvolti i volontari per intervenire e realizzare piccole manutenzioni, lavori di tinteggiatura, interventi di pulizia straordinaria realizzazione di migliorie, costruzione di arredi, attività di supporto varie”.

“Questo approccio innovativo, di condivisione della responsabilità – proseguono – può aprire nuove prospettive per realizzare una solida alleanza tra l’amministrazione comunale, le scuole, i cittadini e le associazioni. L’ottica deve essere quella di un piano di sviluppo che, a scopo didattico, garantisca a tutti di poter esperire concretamente le tecniche attraverso l’accesso a strumenti e copertura di rete adeguata, eventualmente con Hotspot gratuiti, forme di device sharing e ove necessario, gruppi di tutor di comunità”.

“Auspichiamo – aggiungono – che il rinnovamento degli spazi per l’apprendimento possa avvenire attraverso una ristrutturazione e rimodulazione degli ambienti esistenti, la riconversione attraverso progetti di adeguamento o il recupero degli edifici che hanno perduto la funzione primaria.

Rimarchiamo altresì, che per raggiungere la piena realizzazione di questo progetto, è possibile anche accedere ai finanziamenti europei, quelli ad esempio che promuovono la creazione di progetti che prevedono azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado di favorire il benessere psicofisico, l’apprendimento e lo sviluppo delle fasce d’ età dai 6 ai 17 anni”.

“Segnaliamo – affermano concludendo – anche il programma Europa Creativa che per il settennato 2020/2027 ha stanziato 2,5 miliardi di fondi a supporto del settore culturale e creativo europeo. La Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo, ha affermato che la cultura costituirà un elemento essenziale per affrontare le sfide contemporanee e future che caratterizzano il continente europeo, è impensabile quindi che Cervia non colga l’occasione per valorizzare, distinguere e incrementare questo primario aspetto e valore imprescindibile”.