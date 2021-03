Ancarani (Forza Italia): pronto a sfidare de Pascale per il centrodestra, ma faccio passo indietro se troviamo un civico carismatico a Ravenna

Feroce con Giuseppe Conte e con il suo ghost writer Rocco Casalino, entusiasta di Mario Draghi – “l’italiano più stimato nel mondo” dice – Alberto Ancarani capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Ravenna si è schierato fieramente contro la zona rossa in Romagna proclamata da Stefano Bonaccini e resta contrario a ulteriori misure restrittive, che accetterebbe solo se fossero le ultime e dovessero servire a far fare uno scatto alla campagna vaccinale finora zoppicante. Sulle elezioni amministrative di Ravenna, Ancarani dice chiaramente che avrebbe preferito votare a maggio anziché in autunno e non si nasconde dietro un dito: se la coalizione me lo chiede, dice, io ci sono, e posso sfidare Michele de Pascale.

L’INTERVISTA

Ancarani, lei ha usato espressioni di grande apprezzamento, addirittura di vivo entusiasmo per il Governo Draghi. Un governo che crea grande scompiglio nel centrosinistra, mentre voi di Forza Italia e la Lega vi trovate da dio. O sbaglio?

“Perché qualunque soluzione che affossi il governo in cui la maggioranza relativa è rappresentata dal peggior movimento politico che esista sulla terra, cioè il Movimento 5 Stelle, un’accozzaglia di personaggi che si vantano di non sapere nulla, di non capire nulla e di essere ignoranti, credo vada festeggiata. Se poi a presiedere il nuovo governo è la persona d’Italia più stimata nel mondo, cioè Mario Draghi, allora c’è proprio solo da festeggiare.”

Dovete erigere un monumento a Matteo Renzi voi del centro destra, a questo punto.

“Poiché anche gli orologi rotti due volte al giorno segnano l’ora giusta, credo che Renzi stavolta abbia fatto il bene dell’Italia.”

Ma lei che tuonava contro le misure del precedente Governo Conte, che cosa dice delle misure del nuovo Governo Draghi che sta facendo più o meno le stesse scelte di prudenza sulla pandemia?

“Intanto Draghi parla poco e agisce molto. E quello che sta facendo Draghi sui vaccini è a distanza siderale rispetto a ciò che ha fatto Conte. Ma tuttora paghiamo gli errori di Conte ed il Governo Draghi è costretto in questa sua prima fase ad applicare le stesse misure proprio per come ha operato Conte, a causa della totale assenza di prospettiva nella gestione della pandemia di chi c’era prima. Il governo precedente è rimasto in piedi e ha alimentato un certo clima di emergenza privo di soluzioni, anche per perpetuare la sua esistenza. Voglio dirlo chiaramente: il Governo Conte ha usato la pandemia per restare in sella, altrimenti sarebbe caduto prima.”

Quindi, secondo lei la narrazione dell’emergenza era alimentata ad arte per restare al potere, non era basata su fatti reali?

“Esattamente. Una narrazione in cui il vero deus ex machina era Rocco Casalino, che da questo punto di vista ha la mia assoluta ammirazione.”

Francamente mi pare una ricostruzione un po’ grottesca. La pandemia l’abbiamo vista tutti, Ancarani, non le pare?

“Certo. La pandemia l’abbiamo vista tutti. Non sto dicendo che l’ha inventata il governo, attenzione. Sto dicendo però che in Italia è stata gestita male per tenere in piedi il governo. Per consentire i soliti giochini delle chiusure e delle aperture.”

Al netto della vicenda dei vaccini, sulla quale Europa e Italia scontano un ritardo derivato dal fatto che non li produciamo in Europa, ma dobbiamo importarli – mentre l’accordo con le case farmaceutiche è stato difficile e probabilmente condotto male – quale altro paese in Occidente ha gestito bene la pandemia e andrebbe preso ad esempio?

“Beh, Israele ha comprato il vaccino Pfizer e ha già vaccinato tutti.”

Ma Israele ha meno di 10 milioni di abitanti, non 450 milioni come l’Europa, abbia pazienza. Ripeto, al netto dei vaccini, quale altro paese occidentale potrebbe essere preso a modello?

“Gli stessi Stati Uniti hanno fatto meglio di noi.”

Gli Stati Uniti?! Gli Usa come esempio di buone pratiche contro il Covid?

“Assolutamente sì. Meglio di noi.”

Veniamo a Ravenna zona rossa. Lei ha visto i dati allarmanti, ben superiori alla soglia di rischio per decidere le restrizioni. Soglia che è di 500 casi ogni 100 mila abitanti in due settimane. Ebbene, perché lei è contro la zona rossa?

“Perché non possiamo morire di virus, ma non possiamo morire di fame. E a un certo punto se il governo stesso aveva stabilito che potevamo rimanere arancioni dovevamo rimanere arancioni. Altrimenti qui qual è il limite? Chi prende le decisioni? C’è un’autorità che dà una certezza al cittadino? Un cittadino ha diritto di sapere qual è la sua prospettiva di vita e di lavoro per il giorno dopo. Senza che il governo dica una cosa e la regione ne faccia un’altra. Il governo aveva detto arancione, Bonaccini due ore dopo dice rosso. È insostenibile.”

Ancarani, questa storia del rimpallo di responsabilità fra governo centrale e regioni va avanti dall’inizio della pandemia. Quante volte i Governatori delle regioni governate dal centrodestra hanno usato lo stesso metodo contro le scelte del Governo Conte? Adesso non va più bene, perché lo fa Bonaccini?

“Bonaccini ha semplicemente peggiorato ciò che aveva già deciso il governo. Qual è il limite?”

Ancarani, il limite è dato dalla gravità della situazione che cambia in fretta e si sta ulteriormente aggravando. Lei sa, fra l’altro, che il Governo Draghi sta in queste ore discutendo di nuove misure restrittive su scala nazionale?

“Se le restrizioni in tutta Italia significano che finite queste restrizioni i vaccini arrivano sul serio e non con le Primule di Arcuri e il cazzeggio di Casalino, allora se queste sono le ultime restrizioni, ben vengano, dico io. Ma poiché qui la percezione è che si fanno restrizioni a caso e poi si tira la palla in tribuna, allora basta. C’è un limite a tutto.”

Anche se lo dice e lo fa Draghi?

“Certo, se dovesse andare avanti alla stessa maniera di Conte, cioè senza prospettive – ma io non lo credo, perché vedo una prospettiva nuova per fortuna – direi basta anche con Draghi. E parla uno che il Covid l’ha avuto. Non sono e non faccio il negazionista.”

Anche per questo sono stupito.

“Proprio perché l’ho avuto, vivo esattamente nel mondo reale non in quello delle favole. Per questo dico che dobbiamo sopravvivere ad ogni livello, sia sanitario, che economico.”

Elezioni amministrative di Ravenna. Finalmente sappiamo che si voterà fra settembre e ottobre, e più probabilmente a ottobre. Come siete messi nel centrodestra?

“È in corso un dialogo costruttivo fra i partiti che lo compongono, quelli ufficiali: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Mi par di capire che io sia l’unico a gradire poco il rinvio delle elezioni, ma mi fa piacere che ci siano opinioni diverse anche fra noi. In ogni caso, questo rinvio favorisce un supplemento di riflessione e mi auguro però che in tempo per le elezioni ci sia il nome di un candidato sindaco che possa sfidare de Pascale. In tempo significa che bisogna dare al cittadino elettore il tempo di conoscere che c’è una proposta alternativa credibile del centrodestra alla gioiosa macchina da guerra di Michele de Pascale.”

Il vostro tormentone da mesi è candidato civico o esponente di partito. Adesso dov’è il pendolo?

“Facciamo una premessa: c’è differenza fra il candidato civico e il leader di lista civica. Chiarito questo, il candidato civico del centrodestra in una città governata da decenni dal centrosinistra e abituata a votare a sinistra, deve essere uno capace di spostare voti e pezzi di opinione pubblica. Ha senso il candidato civico se ha una marcia in più, se per il proprio carisma e la propria storia è capace di spostare verso destra elettori prima di centrosinistra. Se troviamo questo tipo di civico credo che tutti i partiti sarebbero d’accordo e farebbero volentieri un passo indietro. Ma se si deve trovare un civico qualunque di bandiera, per poter sostenere che a Ravenna il centrodestra punta su un civico, allora io sono contrario. E non vorrei che qualche partito accarezzasse questa ipotesi solo perché non vuole un candidato di un partito diverso dal suo. Sarebbe triste e poco lungimirante.”

Si è parlato a più riprese della possibilità che sia lei il candidato del centrodestra, nel caso appunto il candidato sia espressione dei partiti. Quindi lei sta parlando pro domo sua?

“Chiunque fa politica sul territorio legittimamente può ambire ad assumere incarichi per rappresentare la sua area politica in momenti importanti come le elezioni amministrative e in condizioni difficili quali sono quelle che incontra il centrodestra a Ravenna. Quindi il mio partito ha fatto il mio nome. Io ovviamente sono a disposizione della coalizione. Se ci sono le condizioni io sono pronto e onorato di assumere il ruolo di sfidante di Michele de Pascale. Naturalmente sono consapevole che c’è un quadro di dialogo e di alleanze su scala più vasta, in cui entrano in gioco anche città come Bologna, Rimini, Cesenatico. Non mi nascondo, quindi, ma so che ci sono in campo delle variabili per cui nulla può essere dato per scontato.”