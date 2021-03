L’11 marzo si riunisce in videoconferenza il consiglio comunale di Lugo

Giovedì 11 marzo alle 20 è convocato il Consiglio Comunale di Lugo, che si svolgerà in modalità videoconferenza.

Tra i punti all’ordine del giorno ci sono Hera S.p.a. – Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari 2021-2024 e contratto di sindacato dei soci pubblici dell’area territoriale Romagna, l’approvazione delle linee di indirizzo generali per la concessione in gestione del palazzetto dello sport di via Sabin, l’approvazione delle linee di indirizzo generali per la concessione in gestione del bocciodromo del parco del Tondo.

La seduta può essere seguita in streaming. Sul sito www.comune.lugo.ra.it sono disponibili l’elenco completo degli ordini del giorno e il link per collegarsi e seguire la seduta.