Bonaretti (M5S): “No alla costruzione della Casa della Protezione civile nel quartiere Malva di Cervia”

“Credo che lo strappo tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza residente in zona Malva sia un chiaro esempio di come le scelte della Politica, talvolta, non siano basate sulle reali necessità del territorio, ma seguano una propria logica”. Esordisce così il consigliere pentastellato in consiglio comunale a Cervia, Pierre Bonaretti, sull’idea di costruire la Casa della Protezione Civile in quell’area.

“Un’intera comunità e le Associazioni di categoria – aggiunge – si sono espresse contrariamente alla costruzione di un edificio che non apporta alcun vantaggio all’area cui è stata destinata, andando oltretutto a cementificare un’area verde. L’unica soluzione plausibile, in questi casi, è che l’Amministrazione ritorni sui propri passi e rimetta in discussione un progetto cementifero ed evidentemente inutile per quella zona”.

“Si faccia un incontro aperto alla cittadinanza – conclude il consigliere -, non appena la situazione lo consentirà e si spieghi su quali basi si reputa la Casa della Protezione civile un’opera necessaria per la Malva, quali funzioni avrebbe e quali vantaggi ne trarremmo come città e si lasci giudicare ai residenti della zona se è un’opera che vale la spesa e il cemento. Su quest’ultimo punto un’idea me la sono già fatta”.