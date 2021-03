Faenza, il “fuori onda” tradisce Martina Laghi per una battuta sui vigili, le opposizioni insorgono e chiedono le dimissioni. Lei si scusa

A Faenza montano le polemiche per un “fuori onda” dell’Assessora Martina Laghi durante lo svolgimento della Commissione consiliare 4: una di quelle cose che si dicono a microfoni chiusi, come battuta. Ma che a volte diventano occasione di polemica politica, come in questo caso. “C’è da dire che noi abbiamo dei vigili, ragazzi miei… se dici loro di andare a destra, quelli vanno a sinistra”: questa sarebbe la frase incriminata, riportata da chi nell’opposizione vuol dare fuoco alle polveri. Padovani (Lega) e Cavina (Insieme per Cambiare) chiedono addirittura le dimissioni.

Martina Laghi, Assessora alla Scuola, Formazione e Sport del Comune di Faenza, con una nota si scusa: “Sono sinceramente dispiaciuta che una frase detta come battuta in privato ed estrapolata dallo sfondo audio di un confronto molto articolato di oltre due ore sul tema dello sport faentino e delle azioni per agevolare la sua ripartenza post covid, abbia potuto involontariamente indebolire quel clima di collaborazione e fiducia reciproca all’interno delle istituzioni che, come assessore alla scuola e sport, sto contribuendo a costruire, giorno dopo giorno. Mi scuso con tutti gli agenti della nostra Polizia locale il cui impegno quotidiano a favore della cittadinanza, senza dubbio diventato particolarmente gravoso e delicato durante la situazione pandemica in atto, è fuori discussione.”

Non sappiamo se le scuse basteranno per l’opposizione. Come si diceva il capogruppo della Lega Gabriele Padovani riteneva l’affermazione talmente grave da chiedere le dimissioni dell’Assessore. A Padovani avevano fatto seguito Paolo Cavina già candidato Sindaco e ora consigliere di Insieme per Cambiare che stila una nota insieme al collega Massimiliano Penazzi e a Massimo Zoli di Per Faenza, rincarando perfino la dose.

“Riteniamo gravissime le affermazione effettuate dall’Assessore Martina Laghi nei confronti della Polizia Municipale dell’U.R.F., i cui componenti sono stati disonorati e delegittimati dall’affermazione irriverente e dileggiante durante lo svolgimento della commissione 4: “C’è da dire che noi abbiamo dei Vigili, ragazzi miei … se dici loro di andare a destra, quelli vanno a sinistra”. C’è da chiedersi quali “servizi educativi” (una delle deleghe in capo alla Laghi) possa infondere l’Assessore che ha questa opinione verso i pubblici ufficiali, che ogni giorno svolgono attività complesse per l’Amministrazione Manfreda che l’Assessore rappresenta. – dicono Cavina, Penazzi e Zoli – Adesso che un membro della Giunta Faentina li ha così vilipesi, ci chiediamo che rispetto possano ricevere dai cittadini gli agenti della P.M. (ed anche i loro familiari). Tutto ciò non è tollerabile e ci uniamo alla richiesta di dimissioni dell’Assessore Martina Laghi con il ritiro immediatamente delle deleghe da parte del Sindaco Massimo Isola. Ci auguriamo che la P.M. ed anche il Comune procedano penalmente e civilmente nei confronti dell’Assessore affinchè vengano condannati e ripagati l’onore e la reputazione lesi.”