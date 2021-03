Le mozioni respinte e approvate nella seduta di Palazzo Merlato del 9 marzo

Nel pomeriggio di martedì 9 marzo, si è svolto in modalità on line il Consiglio comunale di Ravenna (per chi volesse rivederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc).

Durante la seduta il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno “Un bando a sostegno del comparto ricettivo e della sua trasformazione in chiave ecologica” (in allegato) presentato Raoul Minzoni (Italia Viva), Fabio Sbaraglia (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Art.1-Mdp), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) con la seguente votazione: 18 voti favorevoli (Pd, Sinistra per Ravenna, Art.1-Mdp, Italia Viva, Ama Ravenna, Pri, Ravenna in Comune, Marco Maiolini del Gruppo misto), 7 contrari (Forza Italia, Emanuele Panizza del Gruppo misto, Lega Nord, La Pigna), 2 astenuti (Lsta per Ravenna, CambieRà).

Sono intervenuti: Samantha Tardi (CambieRà), Chiara Francesconi (Pri), Michele Casadio (Italia Viva), Marco Maiolini (Gruppo misto), Marco Frati (Pd), Nicola Pompignoli (Lega Nord), Veronica Verlicchi (La Pigna), Giacomo Costantini, assessore al Turismo, Emanuele Panizza (Gruppo misto), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

È stato respinto l’ordine del giorno “Destinazione imposta di soggiorno si passi dal consiglio comunale” (in allegato) presentato da Samantha Tardi (CambieRà), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna), Learco Vittorio Tavoni (Lega Nord), Nicola Pompignoli (Lega Nord), Samantha Gardin (Lega Nord), Alberto Ancarani (Forza Italia), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord), Emanuele Panizza (Gruppo misto), Massimiliano Alberghini (Gruppo Alberghini) con la seguente votazione: 10 voti favorevoli (Forza Italia, Lista per Ravenna, Lega Nord, Gruppo misto, CambieRà, La Pigna), 16 contrari (Pd, Sinistra per Ravenna, Art.1-Mdp, Italia Viva, Ama Ravenna, Pri), 1 astenuto (Ravenna in Comune).

Il consiglio comunale ha respinto la mozione (in allegato) presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna) “Adozione di un piano economico straordinario per il sostegno ad imprese e liberi professionisti ravennati in difficoltà per effetto dell’emergenza da Coronavirus” con 11 voti a favore (Forza Italia, Lista per Ravenna, Gruppo Misto, Ravenna in Comune, Lega Nord, CambieRà, La Pigna), 19 contrari (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Art1-Mdp, Ama Ravenna, Pri). Sono intervenuti nel dibattito: Cinzia Valbonesi (Pd), Michele Casadio (Italia Viva), Lorenzo Margotti (Pd).

È stata respinta la mozione (in allegato) presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna) “Ridurre gli affitti per le attività economiche del centro storico” con 7 voti a favore (Lista per Ravenna, Gruppo Misto, Lega Nord, CambieRà, La Pigna), 19 contrari (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Art1-Mdp, Ama Ravenna, Pri), 2 astenuti (Forza Italia, Ravenna in Comune).

Sono intervenuti nel dibattito: Alberto Ancarani (Forza Italia), Marco Maiolini (Gruppo Misto), Michele Casadio (Italia Viva), Daniele Perini (Ama Ravenna).

Nella seduta il consiglio comunale ha respinto la mozione (allegato ) presentata da Emanuele Panizza (Gruppo Misto) su “Il servizio assistente ai bagnanti così non va” con 1 voto a favore (Emanuele Panizza, Gruppo Misto), 28 contrari (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Lega Nord, Art.1-Mdp, Ravenna in Comune, Ama Ravenna, CambieRà, La Pigna, Forza Italia, Lista per Ravenna), 1 astenuto (Marco Maiolini, Gruppo Misto).

Sono intervenuti nel dibattito: Andrea Vasi (Pri), Cinzia Valbonesi (Pd), Samantha Tardi (CambieRà), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva).

È stata respinta la mozione (allegato ) presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna) “L’assegnazione di incarichi da parte del Comune solo a cooperative che assicurano ai propri lavoratori il trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali dal CCNL di settore” con 11 voti a favore (Gruppo Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Gruppo Misto, Ravenna in Comune, Lega Nord, CambieRà, La Pigna), 18 contrari (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Art.1-Mdp, Ama Ravenna, Pri).

Sono intervenuti nel dibattito: Samantha Tardi (CambieRà), il sindaco Michele de Pascale, Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Alberto Anacarani (Forza Italia), Cinzia Valbonesi (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Emanuele Panizza (Gruppo Misto), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune).