Ponte delle Grazie di Faenza pericoloso per cicli e moto dopo i lavori, Fratelli d’Italia interroga il sindaco

Il consigliere comunale Stefano Bertozzi di Fratelli d’Italia ha rivolto al consiglio comunale di Faenza un’interrogazione a risposta scritta, chiedendo lumi sullo stato del manto stradale del Ponte delle Grazie, in prossimità dei giunti recentemente interessati da interventi di recupero, dopo aver ricevuto segnalazioni in proposito da diversi cittadini.

“La situazione – si legge nel documento – si ritiene più di effettivo che di apparente pericolo, soprattutto per la circolazione stradale ed in particolare per il traffico leggero e per i motocicli, nonché per i pedoni e i ciclisti nel caso in cui potenziali detriti raggiungessero le aree ciclo-pedonali”, per questo interroga il sindaco e la giunta per sapere se “la situazione di dissesto del manto è nota agli uffici competenti” e se siano “previsti interventi di emergenza e/o strutturali per risolvere il problema”, oltre alle tempistiche e alle modalità.